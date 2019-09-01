Новости

Оценки по физкультуре, музыке и ИЗО предложили заменить зачетами 22:54
Минобороны РФ прокомментировало удар США по Идлибу. 22:48
Белорусские эксперты призвали соблюдать информационный нейтралитет 22:07
В аварии с грузовиком под Воронежем погибли четыре человека 21:45
В Петербурге поставили мировой рекорд, исполнив гимн России на стадионе 21:28
В Осетии наградили участников освобождения школы в Беслане 20:40
В Петербурге эвакуировали посетителей торгового центра 20:05
Баскетболист Антонов: сборная России серьезно относится к команде Кореи 20:00
Сборная США по баскетболу победила команду Чехии на старте ЧМ-2019 18:42
Названы стартовые составы "Спартака" и "Зенита" на матч РПЛ 18:28
От "Матиза" до "Смарта": выбираем лучший ситикар от 200 000 рублей 18:14
Башкирский "Янган-Тау" первым в стране вошел в сеть геопарков ЮНЕСКО 18:05
Лучший друг Шварценеггера, актер-культурист Коломбо утонул в море 17:56
Фото: Рената Литвинова попозировала в купальнике на яхте в Канне 17:40
Сергей Светлаков вернется в "Уральские пельмени" 17:22
В Ростове торговый центр эвакуировали из-за чемодана 17:10
"Дориан" разбушевался: юг США готовится к мощному урагану 16:46
Швеция хочет ввести новый налог на борьбу с Россией 16:45
Ураган "Дориан" достиг высшей категории 16:16
США завершили переговоры с талибами 16:13
Папа римский застрял в лифте и опоздал к началу проповеди 16:03
"Джокеру" аплодировали в Венеции восемь минут 16:02
В Петербурге запустили два новых маршрута трамвая "Чижик" 15:42
Джеймс Кэмерон хочет сделать из нового "Терминатора" трилогию 15:37
В брянской больнице умер подросток, избитый экс-полицейским 15:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
Как День знаний будут отмечать в разных регионах
Как День знаний будут отмечать в разных регионах
01.09.2019 22:54
Рубрика: Общество

Оценки по физкультуре, музыке и ИЗО предложили заменить зачетами

Текст: Александр Емельяненков

Человек, даже талантливый от рождения, не может быть одинаково успешен во всем. И педагогам, особенно тем, кто ведет в общеобразовательной школе физкультуру, музыку, изобразительное искусство, технологию, другие "не топовые" дисциплины, надо с этим смириться.

Мысль не новая, но по-своему акцентированная, она весьма актуально прозвучала в канун Дня знаний из уст министра просвещения Ольги Васильевой, хотя и осталась в тени других ее заявлений на Общероссийском родительском собрании.

Суть: руководитель федерального школьного министерства определенно высказалась за то, чтобы в оценке достижений школьников по изобразительному искусству, музыке и физкультуре оказаться от балльной системы с "пятерками" и "двойками", оставив лишь два критерия: зачет - незачет. И пояснила, почему считает целесообразно ставить не оценки, а зачеты.

Фото: Александр Корольков/РГ
Что изменится в новом учебном году

- У всех разные способности, и в некоторых случаях важен не столько результат, сколько количество потраченных усилий, трудолюбие, - сказала Ольга Васильева.

И действительно: надо ли от мальчишки с тонким музыкальным слухом требовать, чтобы он отбивал ритм молотком, мастеря подобие табуретки в школьной мастерской, как это было с его родителями?

Или - наоборот. Зачем от школьника-десятилетки с ярко выраженными задатками боксера ждать, что на уроке рисования или дома (не без помощи мамы или бабушки) он создаст акварельное полотно под стать Айвазовскому?

Физическая культура показана всем, но загонять на гимнастического коня всех по алфавиту, а затем также строем - на канат и перекладину - с какой целью? Чего мы хотим добиться, ставя "тройки" и "двойки" мальчишкам с избыточным весом, которые подтянулись меньше сверстников? Чемпионами они все равно не станут, а отвращение к урокам физкультуры и спорту во всех его проявлениях обретут на всю оставшуюся жизнь.

Слово, давно назревшее, сказано. Осталось проследить, что и как станет меняться в практике школьной жизни.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Реформа образования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова отреагировала на отказ Польши пригласить РФ на годовщину войны
"Дориан" разбушевался: юг США готовится к мощному урагану
"Роскосмос" начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
Председательство в Совете безопасности ООН перешло к России
Количество массовых расстрелов в США превысило уровень прежних лет