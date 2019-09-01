Оценки по физкультуре, музыке и ИЗО предложили заменить зачетами

Человек, даже талантливый от рождения, не может быть одинаково успешен во всем. И педагогам, особенно тем, кто ведет в общеобразовательной школе физкультуру, музыку, изобразительное искусство, технологию, другие "не топовые" дисциплины, надо с этим смириться.

Мысль не новая, но по-своему акцентированная, она весьма актуально прозвучала в канун Дня знаний из уст министра просвещения Ольги Васильевой, хотя и осталась в тени других ее заявлений на Общероссийском родительском собрании.

Суть: руководитель федерального школьного министерства определенно высказалась за то, чтобы в оценке достижений школьников по изобразительному искусству, музыке и физкультуре оказаться от балльной системы с "пятерками" и "двойками", оставив лишь два критерия: зачет - незачет. И пояснила, почему считает целесообразно ставить не оценки, а зачеты.

- У всех разные способности, и в некоторых случаях важен не столько результат, сколько количество потраченных усилий, трудолюбие, - сказала Ольга Васильева.

И действительно: надо ли от мальчишки с тонким музыкальным слухом требовать, чтобы он отбивал ритм молотком, мастеря подобие табуретки в школьной мастерской, как это было с его родителями?

Или - наоборот. Зачем от школьника-десятилетки с ярко выраженными задатками боксера ждать, что на уроке рисования или дома (не без помощи мамы или бабушки) он создаст акварельное полотно под стать Айвазовскому?

Физическая культура показана всем, но загонять на гимнастического коня всех по алфавиту, а затем также строем - на канат и перекладину - с какой целью? Чего мы хотим добиться, ставя "тройки" и "двойки" мальчишкам с избыточным весом, которые подтянулись меньше сверстников? Чемпионами они все равно не станут, а отвращение к урокам физкультуры и спорту во всех его проявлениях обретут на всю оставшуюся жизнь.

Слово, давно назревшее, сказано. Осталось проследить, что и как станет меняться в практике школьной жизни.