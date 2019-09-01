Около миллиона сельчан получили прибавку к пенсии

Около миллиона неработающих сельских пенсионеров получили в этом году доплату к пенсии - в среднем по 1,3 тысячи рублей.

1 сентября истекает срок, в течение которого Пенсионный фонд России (ПФР) должен сделать перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности людям, долгое время - не менее 30 лет - проработавшим в АПК, проживающим в сельской местности и не имеющим оплачиваемой работы. Они получили 25-процентную надбавку к фиксированной выплате.

Как уточнили " РГ" в ПФР, всего перерасчет был сделан 937 тысячам человек. Его провели на основании пенсионных дел, заявление на перерасчет пенсии писать было не надо. В среднем пенсии выросли на 1,3 тысячи рублей, а у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, - на 667 рублей в месяц.

В фонде напомнили, что при подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Например, в качестве агрономов, трактористов, ветеринаров, пчеловодов. Всего право на прибавку дают более 500 сельскохозяйственных профессий.

Работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности.

Как ранее отмечал министр труда и соцзащиты России Максим Топилин, если человек в итоге с чем-то не согласен, например, с расчетом его сельхозстажа или размером выплаты, он сможет обратиться за разъяснениями в ПФР. Дополнительные документы для перерасчета можно предоставить в любое время, его произведут со следующего месяца с момента подачи заявления.

Средства на прибавку пенсии сельчанам предусмотрены в бюджете ПФР - 16,3 миллиарда рублей на 2019 год. Ежегодно эта сумма индексируется: в 2020 году она составит 17,48 миллиарда рублей, в 2021-м - 18,6 миллиарда.