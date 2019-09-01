Олег Кононов: Принимаю это поражение на себя

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Зенита" (0:1) рассказал на пресс-конференции о вирусе, поразившем его футболистов, и взял на себя вину за неудачу.

Олег Кононов: В первом тайме мы имели преимущество, даже значительное. Но всего лишь один угловой, прекрасный удар Юры Жиркова, и 0:1. У нас тоже был гол, но ВАР, к сожалению, зафиксировал игру рукой. Второй тайм был равный. Все-таки график, который был у нас в последнее время, сказался. Это мое субъективное мнение. Ребята играли, старались. По статистике мы превзошли "Зенит" по ударам, владению, острым передачам. Поэтому сейчас только досада от этого проигрыша. Ребята это осознают. Мы не выполнили задачу в Лиге Европы, сейчас проиграли важный матч для нас. Нацелены на серьезную работу в дальнейшем. И будем прогрессировать, это сто процентов.

После "Браги" вы сказали, что не хватило футболистов, которые не могли играть. Сегодня они были. Чего сейчас не хватило?

Олег Кононов: Нам не хватило в первую очередь голов. Если говорить о них, то не хватило, чтобы они забили.

Показалось, что впереди не было мысли. Не кажется, что проблема нападающего стоит острее, чем опорного полузащитника?

Олег Кононов: Вам так показалось, наверное. У нас все-таки мысль была. Просто не доводили те передачи, которые хотели сделать. Ударов мы достаточно много нанесли. "Зенит" очень много фолил, и мы не доработали в стандартных положениях. Очень хорошие позиции были.

После ухода Фернандо есть в команде человек, который способен попасть в створ со штрафного? И есть ли люди, которые могут усилить игру, выходя на замену?

Олег Кононов: Будем работать над тем, чтобы исполнять штрафные. Эти игроки есть. Просто сегодня как у Шюррле, так и у Джикии не получились удары, особенно у Шюррле. Что касается выхода на замену, то конечно это тоже очень важный компонент. Это все в работе, и это все надо доводить.

Не было желание Понсе пораньше выпустить?

Олег Кононов: Определенные нюансы связаны еще и с тем, что несколько игроков выпали по болезни. Некоторые выходили с температурой. Какой-то вирус нас посетил. Это тоже сказалось. Конечно, было желание изменить ход встречи. Как получилось, так получилось. Всегда говорил и буду говорить, что выигрывает команда, а проигрывает тренер. И любой тренер всегда копается в том, что там надо было сделать замену ранее, а там, возможно, позднее. Сегодня мы проиграли, и я конечно принимаю этот проигрыш в первую очередь на себя.