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01.09.2019 16:57
Рубрика: Культура

Новый папа впал в кому, чтобы воскреснуть в Венеции

Текст: Валерий Кичин
Весьма лукавый фильм вновь сотворил Паоло Соррентино: сиквел сериала "Молодой папа" - "Новый папа". Как и первая часть, он балансирует между верой и неверием, открывая нам несовместимое с заповедями закулисье Ватикана, - показывает веру как эманацию тотального ханжества, ставшего идеологией миллионов.
Фото: Пресс-служба Венецианского кинофестиваля Фото: Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
Фото: Пресс-служба Венецианского кинофестиваля

На сатирический ракурс настраивают уже вступительные титры: они идут на фоне ухмыляющихся блудниц, и сам крест, мерцая, похотливо нам подмигивает. Вымышленного Пия XIII - бывшего Ленни Белардо - снова играет невозмутимый Джуд Лоу. Но сюжет в своем новом развитии проделывает кульбит из авантюрного романа: в момент традиционной проповеди толпе с балкона базилики Святого Петра папу сражает удар, понтифик впадает в кому, и нужно срочно искать нового папу. Выбор падает на британского аристократа Джона Браннокса, который уже не помнит размеров своего имения, но оно точно превосходит габариты такого малыша, как Ватикан. Он изнежен, постоянно декларирует свою ранимость и при первом своем появлении неотличим не только от исполнителя этой роли актера Джона Гэвина Малковича, но и от Владимира Ильича Ленина - грим, костюм, галстук и штиблеты настолько похожи, что начинаешь предполагать здесь специальный режиссерский умысел. Но Соррентино слишком умен и талантлив, чтобы что-либо делать в лоб - ассоциации влетают и улетают, оставляя нужное послевкусие, и вождь мирового пролетариата, гармонично вписавшись в декоративный антураж картины о христовых наместниках, исчезает без особых последствий.

Фото: MEGOGO Distribution
Открылся 76-й Венецианский кинофестиваль

В информационной программе 76-го Венецианского фестиваля показали только две части нового сериала - 2-й и 7-й эпизоды. Они чрезвычайно разные по тону и стилю - вероятно, в полном объеме режиссер не захотел (или не сумел) выдержать единый ритм, и то, что в начальных сериях выглядит динамичным и полным сарказма, в дальнейшем срывается в патетику, почти в истерику, становится заторможенным, почти остановившимся. Похоть, правящая бал в первом эпизоде, продолжается лишь в титрах 7-го, на проходе атлетического Лоу по пляжу в окружении близких к обмороку девиц, а затем возникает сцена с больным мальчиком, когда венецианский доктор, владелец грандиозного палаццо и модельной супруги, ждет от воскресшего папы чуда. Где-то между этими двумя частями должны развиваться интригующие коллизии с двумя понтификами: один пришел на замену мнимо усопшему, но тот некстати воскрес и ушел в мир уже в качестве нового Христа.

В любом случае "Новый папа" обязателен к просмотру: он снова изысканно красив, мастерски балансирует между традициями классической живописи и нынешних глянцевых журналов, в нем бездна иронии и подтекстов, а заодно отсылов к реалиям распадающейся Европы с ее брекситом и опасным балансом между деловитостью и богомольством, между желанием сохранить себя как цивилизацию и призывами к ее дехристианизации под напором крепнущего ислама. Это фильм, впрямую говорящий о кризисе всех церковных институтов, беззастенчиво живущих двойной моралью, жиреющих и глупеющих, но по-прежнему маниакально рвущихся владеть человеческими душами. Пышная, освященная веками и оснащенная роскошным антуражем суета вокруг пустоты.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы 76-й Венецианский кинофестиваль Кино и театр с Валерием Кичиным
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