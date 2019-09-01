Папа римский застрял в лифте и опоздал к началу проповеди

Курьезная история приключилась с папой римским Франциском, который опоздал к началу воскресной проповеди из-за того, что застрял в лифте в Ватикане, где временно возникли перебои с электричеством. Об этом сообщает Reuters.

О своих приключениях 82-летний понтифик сам поведал из окна Апостольского дворца заждавшейся его пастве. Люди, собравшиеся по традиции на площади Святого Петра, уже начали было волноваться, ведь Франциск опаздывал на целых десять минут, чего прежде не случалось.

"Дорогие братья и сестры, доброе утро! Прежде всего, должен извиниться за опоздание, но я оказался в непредвиденной ситуации - на двадцать пять минут застрял в лифте, - с улыбкой сообщил папа римский. - Слава богу, на помощь подоспели пожарные".

Именно пожарной бригаде Ватикана удалось перезапустить лифт и вызволить главу Святого Престола. "Ваши аплодисменты пожарным!" - добавил папа Франциск, чем развеселил публику.