Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей

Россиянин Александр Поветкин стал интернациональным чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В поединке, состоявшемся в Лондоне, он выиграл у британца Хьюи Фьюри единогласным решением судей - 117-111, 117-111, 117-111.

Поветкин, которому уже в понедельник исполнится 40 лет, в последний раз выходил на ринг год назад. В сентябре 2018-го в бою за три чемпионских титула он проиграл британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом.

Судя по поединку, год простоя несильно сказался на форме Александра. Первая половина боя прошла практически в равной борьбе. Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.

Ближе к концу поединка стало понятно, что план Фьюри не работает. Вероятно, он ожидал, что его соперник устанет, но Александр был достаточно активен и свеж. А британец явно устал. Заключительный 12-й раунд прошел под диктовку россиянина. Как итог - триумф Поветкина, для которого эта победа стала 35 (24 нокаутом) в профессиональной карьере.