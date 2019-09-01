Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей

Новости

В Петербурге открыли сенсорный сад для незрячих детей 01:22
На трассе в Ленинградской области погиб квадроциклист 01:19
Неизвестные расстреляли посетителей магазина в штате Техас 01:18
Зеленский рассказал, кто мешал ему общаться с Путиным 00:18
"Наполи" отыгрался с 0:3 в матче с "Ювентусом", но уступил из-за автогола 31.08.2019
Двое погибли в результате падения автожира в подмосковное водохранилище 31.08.2019
Стали известны подробности нападения в Лионе 31.08.2019
Камболов вызван в сборную вместо получившего травму Миранчука 31.08.2019
Под Москвой нашли упавший в водохранилище вертолет 31.08.2019
Число пострадавших в Лионе возросло до девяти человек 31.08.2019
"Ахмат" спас игру с "Тамбовом" в восьмом туре РПЛ 31.08.2019
Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе "Формулы" в Бельгии 31.08.2019
"Зенит" объявил о переходе Осорио на правах аренды 31.08.2019
В подмосковной реке затонул вертолет 31.08.2019
Вышел трейлер финального сезона сериала "Двойка" 31.08.2019
Пострадавшая при посадке самолета в Подмосковье девочка прооперирована 31.08.2019
Фрегат "Адмирал Григорович" вернулся в Севастополь из Средиземного моря 31.08.2019
Новый фильм Тарантино собрал в России миллиард рублей 31.08.2019
Пушков объяснил страх Зеленского и Дуды перед "Северным потоком-2" 31.08.2019
На Кубани женщина оставила младенца в коридоре больницы и сбежала 31.08.2019
Президент Польши выступил за сохранение санкций в отношении России 31.08.2019
Умер глава Tez Tour Дмитрий Шершнев 31.08.2019
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом 31.08.2019
ЦИК пожалуется в Общественную коллегию на Associated Press 31.08.2019
Польша, США и Украина подписали соглашение о поставках газа 31.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
01.09.2019 00:46
Рубрика: Спорт

Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей

Текст: Артур Нанян
Россиянин Александр Поветкин стал интернациональным чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В поединке, состоявшемся в Лондоне, он выиграл у британца Хьюи Фьюри единогласным решением судей - 117-111, 117-111, 117-111.
Фото: Reuters/Andrew Couldridge Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Поветкин, которому уже в понедельник исполнится 40 лет, в последний раз выходил на ринг год назад. В сентябре 2018-го в бою за три чемпионских титула он проиграл британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Хабиб Нурмагомедов назвал следующего соперника

Судя по поединку, год простоя несильно сказался на форме Александра. Первая половина боя прошла практически в равной борьбе. Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.

Ближе к концу поединка стало понятно, что план Фьюри не работает. Вероятно, он ожидал, что его соперник устанет, но Александр был достаточно активен и свеж. А британец явно устал. Заключительный 12-й раунд прошел под диктовку россиянина. Как итог - триумф Поветкина, для которого эта победа стала 35 (24 нокаутом) в профессиональной карьере.

Боксер Сергей Ковалев встретится с мексиканцем Альваресом 2 ноября
Спорт Бокс Бокс: лучшие бои
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кабмин поручил ФАС подготовить план развития конкуренции до 2025 года
Двое погибли в результате падения автожира в подмосковное водохранилище
Пострадавшая при посадке самолета в Подмосковье девочка прооперирована
Частица Вечного огня отправится из Москвы в Любляну
Новак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое