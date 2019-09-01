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01.09.2019 00:37
Рубрика: Власть

Председательство в Совете безопасности ООН перешло к России

Россия в течение сентября будет председательствовать в Совете безопасности ООН. Ожидается, что в некоторых заседаниях Собвеза примет участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Фото: Нэнси Сисель / РИА Новости Фото: Нэнси Сисель / РИА Новости
Фото: Нэнси Сисель / РИА Новости
Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Россия получила право председательствовать по условиям ежемесячной ротации. Она происходит по алфавиту, и поэтому место Польши заняла Россия.

Как рассказал РИА Новости первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский, целый ряд мероприятий, намеченных на сентябрь, будет посвящен вопросам регионального сотрудничества. Официально программу на месяц журналистам представит 3 сентября постпред РФ Василий Небензя. Это произойдет после того, как ее примут на голосовании члены Совета безопасности.

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