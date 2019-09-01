Председательство в Совете безопасности ООН перешло к России

Россия в течение сентября будет председательствовать в Совете безопасности ООН. Ожидается, что в некоторых заседаниях Собвеза примет участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Россия получила право председательствовать по условиям ежемесячной ротации. Она происходит по алфавиту, и поэтому место Польши заняла Россия.

Как рассказал РИА Новости первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский, целый ряд мероприятий, намеченных на сентябрь, будет посвящен вопросам регионального сотрудничества. Официально программу на месяц журналистам представит 3 сентября постпред РФ Василий Небензя. Это произойдет после того, как ее примут на голосовании члены Совета безопасности.