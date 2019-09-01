Президент "Зенита" предложил сделать гол Жиркова видеопособием

Президент "Зенита" Александр Медведев прокомментировал победу над "Спартаком" (1:0) в матче очередного тура российской премьер-лиги.

- Предлагаю брать пример молодым футболистам с Юры Жиркова. Как он относится к делу, как творчески подходит к игре. И, конечно, надо сделать видео и тренировать молодых игроков, как нужно складываться под удар, - сказал президент "Зенита".

Именно Жирков забил единственный гол "Зенита" в матче со "Спартаком".

Медведев также отметил, что за чемпионство будут бороться пять клубов - "Зенит", "Локомотив", "Краснодар", "Спартак" и ЦСКА:

- "Спартак" и остальные клубы рано сбрасывать со счетов. Прошло всего восемь туров.