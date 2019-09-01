Новости

Видео: Ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова 00:28
Новичок "Спартака" Крал прокомментировал поражение от "Зенита" 01.09.2019
Президент "Зенита" предложил сделать гол Жиркова видеопособием 01.09.2019
Оценки по физкультуре, музыке и ИЗО предложили заменить зачетами 01.09.2019
Минобороны РФ прокомментировало удар США по Идлибу. 01.09.2019
Белорусские эксперты призвали соблюдать информационный нейтралитет 01.09.2019
В аварии с грузовиком под Воронежем погибли четыре человека 01.09.2019
В Петербурге поставили мировой рекорд, исполнив гимн России на стадионе 01.09.2019
В Осетии наградили участников освобождения школы в Беслане 01.09.2019
В Петербурге эвакуировали посетителей торгового центра 01.09.2019
Баскетболист Антонов: сборная России серьезно относится к команде Кореи 01.09.2019
Сборная США по баскетболу победила команду Чехии на старте ЧМ-2019 01.09.2019
Названы стартовые составы "Спартака" и "Зенита" на матч РПЛ 01.09.2019
От "Матиза" до "Смарта": выбираем лучший ситикар от 200 000 рублей 01.09.2019
Башкирский "Янган-Тау" первым в стране вошел в сеть геопарков ЮНЕСКО 01.09.2019
Лучший друг Шварценеггера, актер-культурист Коломбо утонул в море 01.09.2019
Фото: Рената Литвинова попозировала в купальнике на яхте в Канне 01.09.2019
Сергей Светлаков вернется в "Уральские пельмени" 01.09.2019
В Ростове торговый центр эвакуировали из-за чемодана 01.09.2019
"Дориан" разбушевался: юг США готовится к мощному урагану 01.09.2019
Швеция хочет ввести новый налог на борьбу с Россией 01.09.2019
Ураган "Дориан" достиг высшей категории 01.09.2019
США завершили переговоры с талибами 01.09.2019
Папа римский застрял в лифте и опоздал к началу проповеди 01.09.2019
"Джокеру" аплодировали в Венеции восемь минут 01.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
Как День знаний будут отмечать в разных регионах
Как День знаний будут отмечать в разных регионах
01.09.2019 23:30
Рубрика: Спорт

Президент "Зенита" предложил сделать гол Жиркова видеопособием

Текст: Артем Локаловa

Президент "Зенита" Александр Медведев прокомментировал победу над "Спартаком" (1:0) в матче очередного тура российской премьер-лиги.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Олег Кононов: Принимаю это поражение на себя

- Предлагаю брать пример молодым футболистам с Юры Жиркова. Как он относится к делу, как творчески подходит к игре. И, конечно, надо сделать видео и тренировать молодых игроков, как нужно складываться под удар, - сказал президент "Зенита".

Именно Жирков забил единственный гол "Зенита" в матче со "Спартаком".

Медведев также отметил, что за чемпионство будут бороться пять клубов - "Зенит", "Локомотив", "Краснодар", "Спартак" и ЦСКА:

- "Спартак" и остальные клубы рано сбрасывать со счетов. Прошло всего восемь туров.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Чемпионат России по футболу 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова отреагировала на отказ Польши пригласить РФ на годовщину войны
"Дориан" разбушевался: юг США готовится к мощному урагану
"Роскосмос" начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
Председательство в Совете безопасности ООН перешло к России
Количество массовых расстрелов в США превысило уровень прежних лет