Президент "Зенита" предложил сделать гол Жиркова видеопособием

Президент "Зенита" Александр Медведев прокомментировал победу над "Спартаком" (1:0) в матче очередного тура российской премьер-лиги.
- Предлагаю брать пример молодым футболистам с Юры Жиркова. Как он относится к делу, как творчески подходит к игре. И, конечно, надо сделать видео и тренировать молодых игроков, как нужно складываться под удар, - сказал президент "Зенита".
Именно Жирков забил единственный гол "Зенита" в матче со "Спартаком".
Медведев также отметил, что за чемпионство будут бороться пять клубов - "Зенит", "Локомотив", "Краснодар", "Спартак" и ЦСКА:
- "Спартак" и остальные клубы рано сбрасывать со счетов. Прошло всего восемь туров.