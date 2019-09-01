Продолжительность жизни россиян пообещали увеличить до 80 лет

Правительство России ставит перед собой задачу к 2030 году увеличить продолжительность жизни до 80 лет. Об этом сказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин в ходе встречи министров труда G20 в Мацуяме.

Он отметил, что в России был принят комплекс мер, который поспособствовал тому, что продолжительность жизни в стране начала расти. Кроме того, стало меняться отношение населения к своему здоровью.

В итоге темпы роста продолжительности жизни в нашей стране стали одними из самых высоких в мире. За 15 лет средняя продолжительность жизни выросла на восемь лет, а у мужчин - на 9,2 года. В прошлом году продолжительность жизни составила почти 73 года, констатировал министр.