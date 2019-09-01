Путин поздравил Мирзиёева с национальным праздником

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму узбекистанскому коллеге Шавкату Мирзиёеву по случаю национального праздника - Дня независимости. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства отметил значительные успехи Узбекистана в экономическом и социальном развитии, высокий авторитет на мировой арене и конструктивную роль в региональных и международных делах.

Путин высоко оценил развитие двусторонних отношений, основывающихся на давних традициях дружбы и взаимоуважения, и выразил уверенность в успешном укреплении стратегического партнерства и союзничества.