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01.09.2019 10:26
Рубрика: Власть

Путин поздравил Мирзиёева с национальным праздником

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму узбекистанскому коллеге Шавкату Мирзиёеву по случаю национального праздника - Дня независимости. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: Посольство Республики Узбекистан в РФ
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Глава государства отметил значительные успехи Узбекистана в экономическом и социальном развитии, высокий авторитет на мировой арене и конструктивную роль в региональных и международных делах.

Путин высоко оценил развитие двусторонних отношений, основывающихся на давних традициях дружбы и взаимоуважения, и выразил уверенность в успешном укреплении стратегического партнерства и союзничества.

Власть Работа власти Внешняя политика
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