Избитый брянским полицейским подросток умер

В брянской больнице скончался 17-летний подросток, зверски избитый заместителем начальника отдела полиции "Навлинский".

- Подросток умер, уголовное дело против полицейское будет переквалифицировано на более серьезную часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), - рассказали в региональном управлении СКР.

Драка в сельском кафе произошла вечером 13 августа, полицейский был пьян. После совершения преступления правоохранителя поместили под стражу, а через несколько дней уволили из МВД. Пока подросток был жив, против его обидчика возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).