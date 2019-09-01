Проект закона о новых подъемных выплатах для медиков дефицитных для региона специальностей внесут в Липецкий областной совет. Предложенные нормы гласят: врачам, которые впервые трудоустраиваются на территории региона, положена единовременная выплата в один миллион рублей. При этом возраст специалиста совершенно не важен.

О проблеме нехватки медицинских кадров в Липецкой области говорится давно. Липчане постоянно жалуются на невозможность записаться к нужным специалистам. Было подсчитано, что больницам и поликлиникам необходимо 256 врачей. При этом дефицит специалистов в городах порой даже выше, чем в селах. Самая острая нехватка кадров - в самом Липецке и втором по величине городе региона - Ельце.

Исправлять ситуацию программой целевого обучения пытались давно: направляли вчерашних школьников в медицинские вузы за пределами региона, те учились, возвращались на родину уже дипломированными специалистами. Однако такая схема полностью не устраивала ни одну из сторон.

Студенту-медику важна свобода от обязательств, а региону - специалист, причем не через много лет - на врача учатся очень долго, - а сейчас.

Местные власти решили не скупиться. В результате появился законопроект о выделении дополнительных подъемных для врачей. Миллион рублей на руки может получить специалист уже в нынешнем году, если облсовет одобрит документ на предстоящей сессии.

В казне региона намерены на начальном этапе изыскать 67 миллионов рублей - соответственно, для 67 специалистов. Эти средства выделят уже до конца года, если на них будет спрос.

Примечательно, что список дефицитных специальностей уже утвержден отдельным постановлением региональных властей. В нем - 22 позиции, причем не только узких специалистов. Наряду с неврологами, детскими хирургами, токсикологами, неонатологами в нем значатся педиатры, терапевты и врачи общей практики.

Теперь важно, чтобы облсовет утвердил предложенные поправки, а врачи - как выпускники медицинских вузов, не связанные с регионом обязательствами по целевому обучению, так и уже давно практикующие специалисты из других областей - захотели приехать, заинтересовавшись предложением.

При этом в регионе продолжит работать программа "Земский доктор". И если новый липецкий врач выполнит и ее условия, он получит два миллиона рублей - из областного и федерального бюджетов.

Параллельно по всему региону уже занялись обновлением медицинского оборудования и ремонтом больниц и поликлиник. Сами врачи настаивают на улучшении условий работы - ведь в обветшавшие здания, где нет новых приборов, перспективные кадры не поедут.

Купить новую однокомнатную квартиру в Липецке можно за 1,2 миллиона рублей. В селе же земскому врачу хватит и на строительство "дома окнами в сад"

Миллион рублей подъемных даже для потенциального жителя города Липецка - неплохой стартовый капитал. Купить новую однокомнатную квартиру в областном центре можно за 1,2 миллиона рублей, причем качество жизни в этом городе сейчас меняется в лучшую сторону. В селе же - если доктор получит еще миллион как "земский врач" - бюджетных денег хватит даже не на покупку, а на строительство "дома окнами в сад".

Не секрет, что именно на стремление специалистов приобрести собственное жилье и рассчитывают липецкие власти, предлагая новую бюджетную поддержку.