Несмотря на то, что акцию в защиту незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на 31 августа столичные власти не согласовали, - в этот день в городе шел большой молодежный фестиваль "PROлето", оппозиция вновь решила все-таки вывести москвичей на бульвары.

Организатором прогулки в эту субботу выступила соратница Алексея Навального Любовь Соболь. Задолго до назначенного дня она разместила в сети "Интернет" свой маршрут - от Чистых прудов до Пушкинской площади. Тем не менее откликнулись на него, по данным пресс-службы ГУ МВД Москвы, всего 750 человек. Сторонники Любови Соболь всячески строили интригу вокруг того, сумеет ли она добраться до назначенного места или ее вновь, как уже случалось, задержат правоохранительные органы. Тем не менее доехала Любовь Соболь вполне благополучно. Влилась в ряды немногочисленного шествия и сразу по ходу движения начала свое интервью журналистам. Самым примечательным в нем оказалось то, что она впервые наконец признала наличие подписей мертвых людей в списках, собранных в ее поддержку, которые до сих пор всячески отрицала. Правда, при этом вину за это переложила на других. "Они заслали мне токсичных сборщиков, токсичных избирателей, которые пришли с какими-то липовыми поддельными паспортами и внесли мне то ли 7, то ли 11 мертвых, чтобы дискредитировать", - возмущенно говорила она.

У власти имеется не только законное, но и моральное право не поддаваться на давление улицы, на шантаж

Словом, плохому политику в данном случае помешали "токсичные сборщики" и "токсичные избиратели". Но что интересно: даже зная о них, Любовь Соболь упорно продолжала почти весь август требовать от Мосгоризбиркома все-таки допустить ее до участия в выборах! Возникает вопрос: а не проще ли было штабу Навального, сторонником которого она является, тратить свои силы не на сбор людей на несанкционированные акции, а просто самим честно собрать необходимые 5 тысяч подписей в поддержку каждого из оппозиционных кандидатов? Но они не сочли нужным заниматься этим. И поэтому сейчас стало абсолютно очевидно, что у власти имеется не только законное, но и моральное право не регистрировать кандидатов с фальшивыми подписями и подписями умерших людей, не поддаваться на давление улицы и шантаж.

Правоохранительные органы, видя шествие одних и тех же людей, в эту субботу их не задерживали. Оказавшись на Пушкинской площади без занятий, завсегдатаи прогулок откровенно маялись без дела и искали повод, к кому бы придраться. Сначала они подрались за полотнище в защиту сестер Хачатурян, потом начали травить журналиста государственной телекомпании. И эта травля непонравившихся, не заискивавших перед ними людей, которые находились там по долгу службы, не просто напоминала украинский сценарий микромайдана. Казалось, еще минута - и над Пушкинской площадью разнесется "Геть!" И уж если далее продолжать мыслить лозунгами организаторов незаконных акций, то выкрики "Мы здесь власть" контурно очерчивают перспективу будущей, по их мнению, "свободной России". Получи они власть - и эта травля станет куда более жесткой.

Еще одна деталь этой травли - в ней участвуют юнцы, которые и составили костяк последней акции. Это тем более печально, что ими прикрываются политики, для которых сегодня, чем хуже в России, тем лучше. А юнцы тем временем, не получив дозы адреналина от Пушкина, никем не остановленные, чего все время добивались организаторы акций, пошли бродить по всему городу, выкрикивая свои лозунги и пугая прохожих.