Площадки фестиваля "PROлето" в субботу посетили 150 тыс человек

Фестиваль проходит в эти выходные дни на проспекте Сахарова, ВДНХ и целом ряде других площадок - их в общей сложности в городе открылось 22. Все, кто сходил на него, смогли послушать выступления любимых исполнителей, а также принять участие в спортивных соревнованиях и мастер-классах. На проспекте Сахарова побывало почти 44 тысячи гостей, а на ВДНХ пришли более 110 тысяч человек.

Еще на 24 площадках в столице проходит фестиваль "Цветочный джем". Вход на все мероприятия бесплатный.