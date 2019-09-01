В первый день осени стартовал регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. По традиции его открыл матч с участием лучших команд предыдущего розыгрыша. Финалист прошлого плей-офф омский "Авангард" в Москве обыграл действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА - 3:1.

Перед этой встречей под своды армейского дворца подняли чемпионский баннер, а болельщики смогли наконец купить атрибутику, посвященную долгожданному титулу. Почему ЦСКА выпустил ее только сейчас, а не весной, когда завоевал Кубок - вопрос отдельный. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Как известно, в этом сезоне матчи КХЛ будут проводиться на площадках трех разных размеров. Клубы сами определяли ширину своей "коробки", а итогом такого эксперимента, будем надеяться, станет некий единый стандарт, к которому придут, проанализировав увиденное. ЦСКА остановился на финской площадке - это средний вариант, который шире североамериканского, но уже привычного нашим хоккеистам образца. Понятно, что окончательные выводы делать рано, но получилось точно не хуже. Даже несмотря на то, что команды проводили лишь первый официальный матч, хоккей получился бодрый и динамичный.

"Авангард" уступал ЦСКА в девяти предыдущих матчах. Неудачная серия омичей длилась три года

Счет был открыт довольно быстро - на 12-й минуте. Сделал это ЦСКА, который в стартовом отрезке поинтереснее. Шалунов отличился после прохода Окулова - вратарь "Авангарда" Игорь Бобков не выручил. Но уже в конце периода "ястребы" отыгрались. Получив большинство, гости использовали его молниеносно - мощный щелчок от синей в исполнении Франсона вратарь москвичей Юханссон парировать не сумел. Ну а решающим в игре стал еще более дальний бросок, на который решился Максим Чудинов на 26-й минуте. Он приложился по шайбе в своей зоне, находясь более чем в 40 метрах от ворот ЦСКА - гол получился на загляденье, и вспоминать его еще будут долго. Впрочем, для защитника "Авангарда" такой шедевр - далеко не первый в карьере. "Я даже не помню, сколько уже Чудинов таких забил", - заметил после матча форвард армейцев Кирилл Капризов.

ЦСКА старался отыграться, но сломя голову вперед не побежал. А в позиционной игре "ястребы" спокойно убивали время. В концовке "красно-синие" заменили голкипера на шестого полевого, но в итоге пропустили еще и в пустые ворота. Коди Франсон оформил дубль и принес "Авангарду" победу - 3:1. Помимо двух очков в таблицу, "ястребы" получили еще и Кубок Открытия. По традиции прикасаться к трофею его новые обладатели не стали - считается, что трогать нужно только главный приз, а до него дорога еще длинная и у "Авангарда", и у всех остальных..