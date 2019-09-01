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01.09.2019 21:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В аварии с грузовиком под Воронежем погибли четыре человека

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Четыре человека погибли, двое получили травмы в ДТП с участием четырех автомобилей в Воронежской области. Один из пострадавших - ребенок, сообщили в ГУ МВД по региону.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Карелии
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Авария произошла в 19.30 на 688 километре федеральной трассы "Дон" в Павловском районе. Четырехполосный хайвей здесь сужается до двух полос, водители часто идут на неоправданные обгоны, из-за чего нередки аварии с тяжелыми последствиями.

- По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель NIssan, ехавший в сторону Воронежа. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком МАЗ. Тот после удара тоже вылетел на "встречку" и врезался в Citroen и Opel, - рассказали полицейские.

Погибли водители Nissan и Citroen, два пассажира французской иномарки. Травмы получили ребенок из Nissan и водитель МАЗа.

На месте аварии работают инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа. Они регулируют движение и устанавливают все обстоятельства происшедшего.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область
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