В аварии с грузовиком под Воронежем погибли четыре человека

Четыре человека погибли, двое получили травмы в ДТП с участием четырех автомобилей в Воронежской области. Один из пострадавших - ребенок, сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 19.30 на 688 километре федеральной трассы "Дон" в Павловском районе. Четырехполосный хайвей здесь сужается до двух полос, водители часто идут на неоправданные обгоны, из-за чего нередки аварии с тяжелыми последствиями.

- По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель NIssan, ехавший в сторону Воронежа. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком МАЗ. Тот после удара тоже вылетел на "встречку" и врезался в Citroen и Opel, - рассказали полицейские.

Погибли водители Nissan и Citroen, два пассажира французской иномарки. Травмы получили ребенок из Nissan и водитель МАЗа.

На месте аварии работают инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа. Они регулируют движение и устанавливают все обстоятельства происшедшего.