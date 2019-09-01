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01.09.2019 22:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Серфинг на Сахарова

Фестиваль "PROлето" собрал на двух площадках больше 150 тысяч гостей
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 194(7952)
Проспект Академика Сахарова и ВДНХ в минувшую субботу стали главными площадками фестиваля "PROлето" - они собрали около 150 тысяч гостей. Посетители не только послушали любимых звезд, но и увидели яркие выступления спортсменов, поучаствовали в танцевальных мастер-классах и даже встали на доску для серфинга посреди Москвы.
Концерт на проспекте Сахарова продолжался шесть часов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Концерт на проспекте Сахарова продолжался шесть часов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Концерт на проспекте Сахарова продолжался шесть часов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

На Сахарова развернули сразу семь необычных спортивных городков. Площадка Big Air, например, состояла из горки разгона и трамплина, на которых 30 профессионалов демонстрировали трюки на специальных велосипедах и самокатах. У толпы захватывало дух, когда велосипедисты успевали за несколько секунд в воздухе сделать несколько сальто, после провернуть трюк с велосипедом, а в конце, как ни в чем не бывало, приземлиться. Не меньше впечатляли и канатоходцы. На проспекте установили два крана, между вытянутыми стрелами которых натянули стропу длиной 350 метров. И по ней практически весь день ходили спортсмены-хайлайнеры - на высоте 12-этажного дома.

Кроме этого, на Сахарова можно было заняться киберспортом и попробовать себя в SUP-серфинге. Посреди проспекта наполнили водой бассейн длиной 25 и шириной 4 метра, где инструкторы учили "плавать стоя" всех желающих.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Но главным событием на Сахарова все же был шестичасовой концерт, начавшийся в 14 и завершившийся к 20 часам. Его хедлайнером выступил американский певец Джейсон Деруло, также на сцену вышли Ольга Бузова, Тима Белорусских, Алексей Воробьев, Мот, Elvira T и многие другие популярные артисты. Многие гости провели перед сценой практически весь день. По подсчетам организаторов, за день проспект посетили более 40 тысяч человек.

А вечером главной точкой "PROлета" стал финальный концерт на ВДНХ - там уже не было спортивных площадок, только музыка. На установленную возле арки главного входа сцену поднялись Егор Крид, Клава Кока, Ternovoy, Alexeev, Анастасия Кожевникова и другие - исполнителей выбрали сами горожане в проекте "Активный гражданин". Днем на главной выставке страны тоже было нескучно - тут работали площадки фестиваля "Ритм моего города", где можно было поучаствовать в танцевальных мастер-классах, послушать лекции и встретиться с популярными блогерами. В общей сложности в субботу ВДНХ посетили больше 110 тысяч человек.

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