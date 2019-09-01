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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В России за парты сядут более 16 миллионов школьников

Текст: Татьяна Дмитракова, Ксения Колесникова, Наталья Саванкова, Ольга Штейн
В российских школах в этом году рекордное число учеников - 16,5 миллиона. Причем почти два миллиона малышей сядут за парты в первый раз.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Некоторых ребят ждут новые предметы - родной язык и родная литература. Другие отправятся в культпоход по музеям и театрам, будут впервые сдавать культурный норматив. Третьи - свяжут свою жизнь с научно-техническим творчеством: начнут заниматься в детских технопарках и центрах IT-компетенций для школьников.

Как День знаний будут отмечать в разных регионах? Везде своя "изюминка".

Московские школьники, учителя и мамы с папами отметят праздник на форуме "Город образования": гонки дронов и химическое шоу, мастер-классы по 3D-принтингу и кодингу, пробный ЕГЭ, инженерные классы, лучшие практики Worldskills и шлемы виртуальной реальности...

Фото: Стрингер/РИА Новости
Синоптики пообещали летнюю погоду в День знаний

А еще на форуме можно собрать робота-помощника, научиться снимать собственный мультфильм и даже попробовать силы в танцевальном симуляторе.

"Город" собрал самые яркие образовательные решения для школы. Два главных акцента - цифровизация и геймификация. Здесь даже работает киберспорт - арена, где идут виртуальные сражения.

Команды школьников соревнуются с профессиональными игроками и чемпионами. FIFA, Dota 2, World of Tanks и другие популярные дисциплины.

В Пензенской области линейки решили провести в воскресенье. В министерстве образования объясняют - так удобнее для родителей: не придется отпрашиваться с работы, чтобы проводить ребенка на праздник. Причем он пройдет в новом формате - без разноцветных шаров, которые раньше традиционно отпускали в небо под первый звонок.

Почему? Причин несколько. Во-первых, экология. Выпущенные в небо гелевые шары приземляются и становятся мусором, который разлагается много лет. Во-вторых, авиационная безопасность - в Пензе в непосредственной близости от взлетной полосы аэропорта расположены три школы. Ну и третья причина - экономическая. У родителей перед первым сентября и без шаров много трат.

А что на Дальнем Востоке?

Во всех школах Петропавловска-Камчатского торжественные линейки, посвященные Дню знаний, начались тоже утром 1 сентября. Днем  общегородской праздник. А вот управление образования Якутска приняло компромиссное решение: праздник для первоклассников проводят 1 сентября, а остальные школяры возвращаются с каникул в понедельник, 2 сентября.

В Забайкалье в День знаний за парты сядут 150 тысяч школьников

В Южно-Сахалинске и Хабаровске, Благовещенске и Владивостоке, Улан-Удэ и Чите новый учебный год начнется 2 сентября. И праздник будет двойным: в этот день дальневосточники традиционно отмечают дату окончания Второй мировой войны, которая завершилась именно в этих краях.

На юге Дальнего Востока школьный год начинается под знаком "большой воды" - регион захлебывается от мощнейших дождевых паводков. В хабаровской школе №39 все последние дни безостановочно работала мотопомпа - откачивала воду из затопленных подвалов. Но Дню знаний это не помешает: торжественные линейки состоятся строго по расписанию.

День знаний на Урале

В Свердловской области учебный год начинается второго сентября: линейки перенесли с выходного дня на понедельник все школы - такую рекомендацию дали в региональном министерстве образования.

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
В школах российских регионов появятся "Академические классы"

Что интересно? В екатеринбургской школе №23 в этом году набрали 21 первый класс - от буквы "А" до буквы "Х". У младших классов собственный учебный корпус. Это самая большая школа на Среднем Урале и одна из крупнейших в стране. В учебном заведении - 3100 ребят, 640 из них - первоклассники.

"Я раньше возглавляла небольшую школу, где учились от 600 до 900 детей. Три года назад, когда открывала эту школу, мы набрали 1200 учеников. Увидела их на линейке и была поражена: ожидала, что это много, но что столько!", - вспоминает директор школы №23 Ольга Михайлова.

В этом году линейку будут проводить в два захода: одновременно разместить более трех тысяч учеников с родителями на школьном стадионе не получится.

"Знаете, я очень люблю людей - и детей, и взрослых. В каждом есть что-то особенное, и главное - помочь человеку раскрыться, - говорит Ольга Викторовна. - Я за здоровый авантюризм в образовании. Вместе с детьми и их родителями я и другие педагоги многому учимся. Каждый день здесь, в школе, как на американских горках, это постоянный драйв, и это здорово!".

Официально

Министр просвещения Ольга Васильева:

- Желаю в новом учебном году каждой из более чем 42 тысяч российских школ стать территорией совместного диалога учителей и родителей.

Васильева: Учителей максимально освободят от бумажной нагрузки

От взаимопонимания и включения в образовательный процесс во многом зависит атмосфера, в которой находятся наши дети. Школа пробуждает любопытство, прививает традиционные ценности, учит мыслить, открывает новые горизонты.

Желаю всем школьникам и студентам колледжей и техникумов неиссякаемого интереса к предметам, сил в освоении знаний, умения быть благодарными учителям и родителям, достоинства, присущего званию гражданина России. Пусть ваши успехи станут гордостью педагогов, чьи самоотдача и профессиональное мастерство дают возможность разобраться в сложнейших вопросах современной жизни, постичь законы мироустройства, зажигают огонь интереса к будущей профессии.

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