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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

С пяти до трех

Вместо пятерки лидеров на вершине таблицы Премьер-лиги остались "Краснодар", "Зенит" и "Ростов"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 194(7952)
Российская Премьер-лига (РПЛ) ушла на двухнедельную паузу из-за матчей сборных. В последнем перед перерывом туре в Москве состоялась встреча двух принципиальных соперников - "Спартака" и "Зенита". Завершилась она победой гостей - 1:0.

Когда в расписании тура значится противостояние этих двух команд, все остальные встречи автоматически уходят на второй план. Особенно в такие моменты, когда матч "Спартака" с "Зенитом" играет огромную роль в распределении мест в чемпионате. А ситуация в Премьер-лиге сложилась уникальная: перед выходными сразу пять клубов набрали одинаковое количество очков и лидировали в таблице. Среди них, разумеется, и "красно-белые" с питерцами.

К матчу в Тушино "Спартак" и "Зенит" подошли в скверном настроении. После череды успешных результатов в национальном первенстве москвичи дважды проиграли португальской "Браге" и не смогли выйти в групповой этап Лиги Европы. Ну а питерцы не забивали в двух поединках кряду, а в последнем из них и вовсе оказались слабее "Уфы" (0:1).

Фото: Официальный сайт "Спартака".
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В составах команд особых сюрпризов не было. У "Спартака" ожидаемо появились на поле с первых минут Гус Тиль и Джордан Ларссон, которые пропускали игру с "Брагой". У "Зенита" же в запасе остался Александр Ерохин, а вместо него вышел Юрий Жирков.

Первый тайм прошел в равной борьбе. "Красно-белые" на правах хозяев действовали чуть острее, хотя первый опасный момент создали гости. Мог отличиться Артем Дзюба. После передачи Эмилиано Ригони форвард "Зенита" пробил, но чуть мимо. На 32-й минуте трибуны домашнего стадиона "Спартака" стали праздновать гол Зелимхана Бакаева, а напрасно: благодаря видеопросмотру арбитр Виталий Мешков разглядел игру рукой у Бакаева и отменил взятие ворот. Повели же в счете питерцы. Это Жирков пушечным ударом в девятку вывел свою команду вперед.

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Во втором тайме хозяева активизировались, но по-настоящему опасных моментов у ворот Андрея Лунева они так и не создали. "Зенит" же достаточно спокойно довел дело до победы.

Помимо суперматча в Тушино, в восьмом туре состоялось еще несколько любопытных встреч. В частности, в Екатеринбурге, где "Урал" принимал "Краснодар". Встреча закончилась победой гостей - 4:2.

Краснодарцы здорово отреагировали на второе поражение от "Олимпиакоса" в квалификации Лиги чемпионов и последовавший за этим невыход в групповой этап турнира. Справедливости ради, уральцы сопротивлялись как могли и даже дважды сравнивали счет. Но все же "быки" додавили соперника и, забив дважды в концовке, вырвали столь важную победу.

Три очка в очень непростом матче набрал еще один претендент на "золото" - ЦСКА. Армейцы одолели в Туле "Арсенал", уступая по ходу встречи (2:1). Примечательно, что победный мяч забил новичок "красно-синих" Седрик Гогуа, присоединившийся к новой команде за несколько дней до игры с "оружейниками".

- Мне понравился накал и желание команд. Болельщики создавали атмосферу на трибунах. Наша победа закономерна, поскольку мы создали много моментов у чужих ворот, - отметил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. - Знали, что "Арсенал" умеет атаковать. У них есть исполнители, способные завершить эпизод. Следовало быть внимательнее, обойтись без потерь в центре поля. Порой мы ошибались, но это издержки молодости.

Напоследок Гончаренко добавил, что до закрытия летнего трансферного окна армейцы могут усилить состав еще одним новичком. Скорее всего, речь о форварде чешского клуба "Млада Болеслав" и сборной России Николае Комличенко.

Статистика

"Крылья Советов" - "Динамо" - 0:0

"Уфа" - "Оренбург" - 1:2

Голы: Кротов, 68 - Деспотович, 40 - пен, Зотов, 66.

"Рубин" - "Сочи" - 0:3

Голы: Цаллагов, 22, Кудряшов, 52, Карапетян, 90+3.

"Локомотив" - "Ростов" - 1:2

Голы: Миранчук, 81 - Шомуродов, 41, 58.

"Ахмат" - "Тамбов" - 1:1

Голы: Бериша, 90+2 - Осипенко, 5.

"Урал" - "Краснодар" - 2:4

Голы: Бавин, 21, Эль-Кабир, 68 - Скопинцев, 19, Ари, 38, Уткин, 80, Вандерсон, 82.

"Арсенал" - ЦСКА - 1:2

Голы: Лесовой, 10 - Ахметов, 17, Гогуа, 74.

"Спартак" - "Зенит" - 0:1

Гол: Жирков, 41.

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