Завершилась почти вековая история построенной японцами узкоколейки с шириной 1067 миллиметров и началась новая - современной магистрали с колеей общесетевого стандарта 1520 миллиметров. С 1 сентября запущено движение пассажирских и грузовых поездов по всем направлениям железной дороги. Переустройство было необходимо прежде всего для расширения грузовой базы на острове и на Дальнем Востоке в целом.

- Есть потребность в грузообороте со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, и, имея на Сахалине незамерзающие порты, было бы нерационально их не использовать, - отметил замначальника ДВЖД по Сахалинскому территориальному управлению Александр Гавриленко.

Основной объем грузов поступает на остров по железной дороге, через переправу Ванино - Холмск. Прибывающие с материка вагоны более 40 лет проходили процедуру перестановки колесных тележек в специально оборудованных пунктах. Теперь в этом нет нужды, пункты ликвидируют, а железнодорожники сэкономят время.

Пассажиры уже оценили преимущества новых составов РА-3. Эти рельсовые автобусы развивают скорость до 120 километров в час, а их вагоны отвечают всем требованиям комфорта и безопасности. РА-3 обслуживают пригородные маршруты: Южно-Сахалинск - Томари, Томари - Холмск, Южно-Сахалинск - Корсаков. Последний выполнит и роль аэроэкспресса, связывая аэропорт с Корсаковом и селом Дальним.

Реконструкция железной дороги длилась 15 лет, вложения РЖД составили более 37 миллиардов рублей. А уникальная узкоколейка не будет забыта - один из участков сохранят для туристических проектов.