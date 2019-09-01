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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На широкую колею

На Сахалине "перешили" железную дорогу
Текст: Евгения Шерешевская (Южно-Сахалинск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(7952)
Завершилась почти вековая история построенной японцами узкоколейки с шириной 1067 миллиметров и началась новая - современной магистрали с колеей общесетевого стандарта 1520 миллиметров. С 1 сентября запущено движение пассажирских и грузовых поездов по всем направлениям железной дороги. Переустройство было необходимо прежде всего для расширения грузовой базы на острове и на Дальнем Востоке в целом.

- Есть потребность в грузообороте со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, и, имея на Сахалине незамерзающие порты, было бы нерационально их не использовать, - отметил замначальника ДВЖД по Сахалинскому территориальному управлению Александр Гавриленко.

Основной объем грузов поступает на остров по железной дороге, через переправу Ванино - Холмск. Прибывающие с материка вагоны более 40 лет проходили процедуру перестановки колесных тележек в специально оборудованных пунктах. Теперь в этом нет нужды, пункты ликвидируют, а железнодорожники сэкономят время.

В Ространснадзоре рассказали о столкновениях на железнодорожных переездах

Пассажиры уже оценили преимущества новых составов РА-3. Эти рельсовые автобусы развивают скорость до 120 километров в час, а их вагоны отвечают всем требованиям комфорта и безопасности. РА-3 обслуживают пригородные маршруты: Южно-Сахалинск - Томари, Томари - Холмск, Южно-Сахалинск - Корсаков. Последний выполнит и роль аэроэкспресса, связывая аэропорт с Корсаковом и селом Дальним.

Реконструкция железной дороги длилась 15 лет, вложения РЖД составили более 37 миллиардов рублей. А уникальная узкоколейка не будет забыта - один из участков сохранят для туристических проектов.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
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