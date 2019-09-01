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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уровень Амура у Комсомольска превысил опасную отметку

Текст: Юлия Гарднер

Уровень Амура у Комсомольска за сутки вырос на 13 сантиметров, достигнув отметки 7,4 метра. При этом опасным явлением считается уровень в 6,5 метра.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
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"При неблагоприятном сценарии к 4-9 сентября уровень воды может достичь 760-820 сантиметров", - сообщает региональное ГУ МЧС.

В крае сохраняется сложная паводковая обстановка. На утро 1 сентября в зоне паводка находятся 66 населенных пунктов. Подтоплены 166 частных жилых домов и 651 приусадебный участок. Вода остается на 74 участках межпоселковых дорог и внутри населенных пунктов. Кроме того, в зоне подтопления - около 1800 дачных участков.

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