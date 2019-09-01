Уровень Амура у Комсомольска уверенно перешагнул отметку опасного явления. Вчера река "прибавила в росте" 13 сантиметров и выросла до 7,4 метра. Однако это не окончательный показатель. Самый неблагоприятный прогноз - 760-820 сантиметров обещают уже к 4-9 сентября. Конечно, до рекордных 910 сантиметров 2013 года далеко, но уже при нынешнем уровне воды находящиеся в низине дома и приусадебные участки подтопило.

Не все жители затопленных поселков эвакуируются охотно: спасателям приходится вызволять их в последний момент. Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Поэтому сейчас в городе срочно укрепляют дамбу и наращивают ее на высоту до девяти метров. Работают спасатели, военные, волонтеры. Таскают мешки с песком, откачивают скапливающуюся воду...

В микрорайонах Малая Хапсоль, Парковый и Менделеево остаются подтопленными 15 домов и 63 приусадебных участка. Страдают и многоквартирные дома в самом центре городе Юности, но уже из-за грунтовых вод, поднявшихся из-за обильных дождей. Подтоплены 35 многоэтажек в Ленинском и Центральном округах. Из-за переполненных внутренних озер и проток в микрорайоне Хорпинский вода стоит на улицах Осенней, Летней, Ладожской, Иркутской.

Сотрудники МЧС помогают людям поднимать наверх мебель, ценные вещи, бытовую технику, эвакуируют пострадавших от паводка в пункты временного размещения. Всего в Комсомольске четыре пункта ПВР, но "подтопленцы" - 24 человека, в том числе восемь детей, - живут лишь в двух из них. Людей обеспечивают горячим питанием и питьевой водой.

Однако эвакуироваться соглашаются далеко не все. Люди говорят, что шесть лет назад уже пережили более страшное наводнение, а значит нынешнее им нипочем. Военнослужащие и спасатели круглосуточно дежурят в подтопленных районах.

- Мы уточняем, имеются ли у людей средства связи, чтобы вызвать нас на помощь, продукты питания и чистая вода, медикаменты. Напоминаем элементарные правила личной безопасности и поведения во время наводнения. При необходимости оказываем помощь в транспортировке ценных вещей и домашних животных за пределы территории, находящейся под водой, - рассказывают спасатели.

Река "прибавила в росте" еще 13 сантиметров и выросла до 7,4 метра. Однако самый неблагоприятный прогноз - до 8,2 метра - обещают к 4-9 сентября

К слову, выручать из беды сотрудникам МЧС приходится не только людей. Уезжающие от паводка зачастую бросают домашних животных и скот на верную гибель. Накануне спасатели освободили двух привязанных к будке собак, которые уже почти утонули. Хозяйка, уехав, даже не попыталась снять их с цепей...

На Большом Уссурийском острове (относится к Хабаровску), где ситуация не лучше, сотрудники МЧС также вывозят запоздавших дачников. В расположенном здесь поселке Уссурийском, ушедшем под воду в 2013 году, остались признанными непригодными для жизни дома. Их бывшие жильцы используют как дачи и соглашаются эвакуироваться весьма неохотно.

Пенсионерку Нину Лялькину вместе с ее собакой вывезли накануне.

- Начиная с ранней весны мы каждый год заезжаем на остров на время дачного сезона. До последнего не хотели покидать свои участки, потому что у нас тут такая красивая природа, тихо, птички по утрам щебечут, свой урожай, - рассказала женщина. - Но сегодня я проснулась и поняла, что пора уже эвакуироваться, так как стало некомфортно и даже страшновато, да и света уже нет на острове, телевизор не посмотреть.

В самом Хабаровске из-за повышения уровня Амура уже закрыта нижняя часть главной городской набережной. В городе в срочном порядке достраивают дамбу, опоясывающую Индустриальный район, вдоль которого тянется вздыбившийся Амур. В городе круглосуточно работают помпы и насосы.

Всего в крае по данным на 1 сентября в зоне паводка находятся 66 населенных пунктов. Подтоплены 166 частных жилых домов и 651 приусадебный участок. Вода остается на 74 участках межпоселковых дорог и внутри населенных пунктов. Кроме того, в зоне подтопления - около 1800 дачных участков.

Между тем, по прогнозам гидрологов, из-за смещения паводков с рек Китая вода поднимется в притоке Амура - реке Уссури. Таким образом в зону подтопления могут попасть новые населенные пункты в Вяземском и районе имени Лазо.