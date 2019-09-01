Владимир Путин посетит Монголию и Дальний Восток

На этой неделе глава государства будет работать за пределами Москвы. Президент примет участие в пятом Восточном экономическом форуме 4-6 сентября во Владивостоке. Туда он приедет из Монголии, в которую, в свою очередь, отправится из Иркутской области.

Во вторник, 3 сентября, Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе. Также проведет переговоры с монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгой. Будет подписан солидный пакет документов, включая новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Монголией. Кроме того, Путин побеседует с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Также вместе с монгольским президентом возложит венки к памятнику маршалу Георгию Жукову и выступит на торжественном приеме по случаю 80-летия победы на Халхин-Голе.

Монгольский лидер станет гостем Восточного экономического форума, выступит на пленарном заседании. "И наш президент, и Баттулга разделяют увлечение дзюдо, они вместе побывали на целом ряде международных турниров, и в эти дни, а именно 5 сентября, Путин пригласит монгольского руководителя на турнир во Владивостоке по дзюдо", - анонсировал помощник главы государства Юрий Ушаков.

В числе приглашенных на ВЭФ - главы государств и правительств, руководители крупных компаний, ведущие политики и эксперты. Девиз форума - "Дальний Восток - горизонты развития". Запланировано около 70 мероприятий. В них примут участие примерно 5 тысяч участников из более чем 50 государств.

В среду, 4 сентября, в Приморье Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Предполагается подписание документов, которые затрагивают и торгово-инвестиционную сферу, и сотрудничество в области промышленности и ВТС, и образование, и культуру. Лидеры примут совместное заявление. Еще Путин передаст индийскому премьеру марку, посвященную 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди.

Перед переговорами главы государств посетят судостроительный комплекс "Звезда" и побеседуют с руководством и рабочими. Вечером Путин и Моди отправятся на выставку, посвященную Дальнему Востоку. "В ходе таких бесед предельно откровенно, доверительно обсуждаются основные международные и региональные проблемы, координация на международной арене", - рассказал Ушаков.

Восточный экономический форум соберет пять тысяч участников из более чем 50 стран

В тот же день российский президент проведет заседание президиума Госсовета "О национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года".

Следующий день Владимир Путин посвятит общению с приглашенными главами государств и правительств. Центральным событием станет пленарное заседание. В нем примут участие президенты России, Монголии, премьер-министры Индии, Малайзии и Японии. В своей речи российский лидер расскажет о планах по ускорению развития Дальнего Востока, пригласит иностранных инвесторов активнее вкладывать в совместные проекты и изложит подходы к углублению региональной экономической интеграции.