Башкирский "Янган-Тау" первым в стране вошел в сеть геопарков ЮНЕСКО

1 сентября в Индонезии Совет ЮНЕСКО единогласно принял решение о включении геопарка "Янган-Тау" в глобальную сеть геопарков. Важно, что башкирский геопарк - первый в России и постсоветском пространстве, получивший этот статус.

Как сообщает "Интерфакс", благодаря включению в глобальную сеть "Янган-Тау" получит возможность сохранить свое геологическое и культурно-историческое наследие. Также ожидается, что в несколько раз увеличится число туристов, желающих посетить уникальный объект.

По словам директора санатория "Янган-Тау" Альфреда Акбашева, сейчас разработана стратегия развития геопарка, которая предусматривает строительство и ремонт дорог, а также создание новых музеев и инфраструктуры.

На шестом симпозиуме Азиатско-Тихоокеанской сети геопарков в Индонезии с 3 по 6 сентября состоится презентация геопарка "Янган-Тау".

"Янгантау" находится в Салаватском районе Башкортостана. Геопарк создан в 2017 году. На его территории располагаются геологические объекты международного значения: это разрезы Мечетлино, Большая Лука, Лаклы и гора Янгантау.

Сейчас в глобальную сеть входят 147 геопарков в 41 стране мира.