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01.09.2019 19:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из тюрьмы пришел счет

В Оренбурге осужденный оплатит свое содержание
Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(7952)
Оплатить свое содержание за решеткой придется осужденному исправительной колонии (ИК) N 9 УФСИН России по Оренбургской области. Вердикт вынес суд по иску пенитенциарного учреждения: администрация указала, что ответчик во время отсидки отказывался работать без уважительных причин.
Тюремное ведомство заключит с заводами договоры на содержание осужденных

Как рассказали в Центральном районном суде Оренбурга, в колонии N 9 поселка Акбулак мужчина отбывал наказание с апреля 2017-го по март 2018 года, но в отличие от других осужденных, трудиться не желал. Затем он был переведен в другое исправительное учреждение, но тюремное начальство решило напомнить о долге. Администрация ИК N 9 обратилась в суд с иском к бывшему "подопечному" о взыскании потраченных на него средств. В течение всего срока пребывания ответчика в колонии учреждение обеспечивало его индивидуальным спальным местом, одеждой, средствами гигиены, коммунально-бытовыми услугами и питанием. Согласно Уголовно-исполнительному кодексу (УИК), эти расходы оплачиваются из средств на лицевом счете осужденного либо из его зарплаты. При этом УИК устанавливает, что каждый осужденный обязан трудиться там, куда его направила администрация колонии.

- Деньги на его содержание выделяло государство. Кроме того, достаточной суммы на его лицевом счете для возмещения расходов не имеется, - уточнили в пресс-службе суда.

По данным УФСИН России, на содержание одного осужденного в российской колонии государство тратит около 60 тысяч рублей в год.

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