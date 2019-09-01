В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь

В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.

По данным следствия в субботу после того, как супруга ушла в магазин, мужчина остался дома вместе с двухлетним сыном и дочерью. Отец отнес девочку в детской переноске на чердак дома и там убил, ударив ножом в шею.

- Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК (убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии), - сообщает пресс-служба ведомства.