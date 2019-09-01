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01.09.2019 20:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

От Кавказа до Арктики

Владимир Путин пообещал приехать в Чечню и поддержал планы развития Мурманска
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(7952)
В конце прошлой недели Владимир Путин продолжил серию встреч с региональными лидерами. На этот раз о социально-экономической ситуации в своем регионе президенту рассказали глава Чечни Рамзан Кадыров и врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.
Ситуация в Чечне изменилась кардинально, считает глава Российского государства. Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС Ситуация в Чечне изменилась кардинально, считает глава Российского государства. Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Ситуация в Чечне изменилась кардинально, считает глава Российского государства. Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС

"Рамзан Ахматович, как прошло открытие мечети?" - поинтересовался глава государства. Кадыров передал слова признательности от ученых, алимов, муфтиев за поддержку исламского мира. "Это действительно самая большая в Европе?" - спросил Владимир Путин. "Да, самая большая. И самая красивая мечеть в мире, на самом деле", - сказал Кадыров. "Самая красивая в мире - это в Петербурге", - заметил президент. "Не могу спорить с вами, Владимир Владимирович", - произнес глава республики.

"Наши старейшины, ученые на меня уже начали "наезжать", - рассказал Кадыров. - Они говорят: Рамзан Ахматович, почему президент не приезжает к нам? Это твоя вина? - у меня спрашивают, - или как? Я говорю: я ему, если увижу, передам. Знаю, что у вас загруженный график. Вы приезжали к нам, когда у нас были серьезные проблемы. Но благодаря вам у нас сегодня совсем другая жизнь. Республику мы восстановили, экономическая ситуация у нас очень хорошая, несмотря на все санкции, все недружеское отношение к России и Чеченской Республике. Решаем все социальные вопросы. Или в ноябре, или в декабре, когда у вас получится...", - пригласил он.

Чечня - один из четырех регионов, удержавших зарплаты бюджетников на уровне майских указов президента

"Я давно у вас не был, хочу приехать и обязательно приеду, - обещал глава государства. - Знаю, что республика развивается достаточно хорошими темпами. Мы с вами помним, в каком она была состоянии определенное количество лет назад. Ситуация поменялась просто кардинально благодаря усилиям и талантам чеченского народа, благодаря вашим настойчивым усилиям". "Я знаю, сколько вы уделяете этому времени, да практически всю свою жизнь. Так же, как ваш отец когда-то посвятил всю свою жизнь Чечне, чеченскому народу, так и вы служите Чечне, - продолжил он. - И я с удовольствием посмотрю, как развивается Чечня прямо, что называется, наяву".

Сейчас же президент предложил поговорить о подготовке к новому учебному году. Школы готовы на сто процентов, заверил собеседник. "Инвестиции в основной капитал по итогам первого полугодия 2019 года выросли на 127 процентов", - также сообщил он. "Это хороший рост", - похвалил Путин. "И у нас еще на стадии реализации 628 проектов стоимостью 228 миллиардов рублей, что позволяет нам создать еще 20 тысяч рабочих мест", - сообщил Кадыров. "Вы нам дали поручение по безработице, она у нас уже снизилась до 8 процентов, и я думаю, что в ближайшем будущем мы этот вопрос решим", - заверил он.

Владимир Путин посетит Монголию и Дальний Восток

"Мы даже входим в четверку регионов, которые удержали зарплаты бюджетников на уровне майских указов", - также рассказал докладчик. "Не снижайте только", - заметил президент. "Да, стараемся, все будем делать, как вы нам поручили", - ответил глава республики. "В рамках реализации национальных проектов ведется строительство и реконструкция более 100 объектов и экономики, и социальной сферы, из которых 30 объектов уже практически готовы", - сообщил он. "Вы знаете, как к нам относится Западная Европа, европейские государства, но все-таки благодаря вашей поддержке мы не снижаем темпы. По всем показателям, которые необходимы - по удобству, созданию комфортной жизни, - мы занимаем лидирующие места", - заключил Кадыров.

О том, как превратить Мурманск в столицу Арктики, шла речь на встрече президента с врио губернатора области Андреем Чибисом. Сейчас в области 42 инвестпроекта, и они достаточно большие, миллиардные, заметил глава государства. "Тем не менее есть и проблемы, связанные со строительным комплексом, с развитием жилищного строительства, с объектами образования, некоторыми другими социальными объектами", - констатировал он.

"У нас идет очень плотное взаимодействие с федеральным правительством, и по ключевым направлениям, по большинству болевых точек мы находим решения. Это позволяет сдвигать ситуацию с мертвой точки", - сообщил Чибис. "Главный вызов для нас - это, безусловно, отток населения", - сказал он. "Мы запустили проект под слоганом "На Севере - жить!", - рассказал Чибис. "Если мы не изменим тренд, связанный с оттоком населения, то просто, объективно говоря, рано или поздно стратегическая область станет областью вахтовиков", - опасается он.

Региональный лидер считает, что нужно перестраивать систему здравоохранения. Он перечислил проблемы: невозможность записаться на прием, длительные процедуры, а в южной части области (там проживает половина населения) логистика выстроена таким образом, что там в два раза выше смертность от сердечнососудистых заболеваний при поступлении в медицинское учреждение. Сейчас в регионе запустили вертолет санавиации и спасли уже 115 человек.

Фото: Из архива ПАО "Новатэк"
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Еще одна проблема, по выражению Чибиса, - это "мазутозависимость". "Учитывая скачок стоимости мазута, безусловно, мы сами эту проблему решить не можем", - заявил врио региона. Правительство выделило три миллиарда рублей, к зиме закупили мазут. Но нужно еще два миллиарда, "чтобы эту зиму пройти".

Еще один важный момент - качество городской среды. "Помимо элементарного наведения порядка, конечно, не хватает катастрофически спортивных площадок, детских городков", - оценил Чибис. И отдельный вопрос - жизнь в закрытых городах, которая не выдерживает никакой критики. "При огромном количестве детей: почти три ребенка на семью", - посетовал врио главы региона. "Не огромное, нормальное. Это правильно", - заметил Путин.

Стратегическая задача - создание научно-образовательного центра, сообщил Чибис и попросил помочь превратить его в научно-образовательный центр мирового уровня. Есть еще один проект - "Новый Мурманск". На западном берегу Кольского залива, напротив Мурманска, можно было бы создать научно-образовательный центр, компетенцию в виде ядерной физики, и разместить конгресс-центр. "Это дало бы нам новую точку роста, в том числе точку роста в экономике, и статуса Мурманской области как столицы Арктики", - пояснил врио главы региона. "Хорошо. Это интересные и важные проекты", - одобрил президент и предложил вернуться к проблеме ЗАТО: "Этот вопрос требует особого внимания".

Юбилей

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 65-летием

Президент России Владимир Путин тепло поздравил с 65-летним юбилеем белорусского коллегу Александра Лукашенко и по телефону, и телеграммой. "Четверть века вы стоите во главе Беларуси, неустанно работая над укреплением международного авторитета страны и решением стоящих перед ней социально-экономических задач", - отметил российский лидер. "Вы постоянно вносите большой личный вклад в развитие дружественных, союзнических отношений между нашими странами. Уверен, что реализация договоренностей, достигнутых недавно в Санкт-Петербурге, будет способствовать дальнейшему укреплению Союзного государства, наращиванию продуктивного российско-белорусского взаимодействия - как на двусторонней основе, так и в рамках евразийских интеграционных процессов", - говорится в поздравительной телеграмме. Владимир Путин пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

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