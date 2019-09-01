В Осетии наградили участников освобождения школы в Беслане

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вручил награды бойцам спецназа и спасателям МЧС, которые принимали участие в освобождении заложников из школы №1 в Беслане в сентябре 2004 года. Об этом говорится на его странице в Instagram.

Медали "Во славу Осетии" получили участники тех событий. Также глава республики передал награды родственникам 12 военнослужащих и сотрудников МЧС, погибших во время спецоперации.

Справка "РГ"

1 сентября 2004 года группа террористов захватила заложников в школе № 1 североосетинского города Беслана. Произошло это во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний. В течение двух с половиной дней боевики удерживали 1128 человек, среди которых были дети, их родители и сотрудники школы. В результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 несовершеннолетних.