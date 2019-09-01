Новости

В Осетии наградили участников освобождения школы в Беслане 20:40
В Петербурге эвакуировали посетителей торгового центра 20:05
Баскетболист Антонов: сборная России серьезно относится к команде Кореи 20:00
Сборная США по баскетболу победила команду Чехии на старте ЧМ-2019 18:42
Названы стартовые составы "Спартака" и "Зенита" на матч РПЛ 18:28
От "Матиза" до "Смарта": выбираем лучший ситикар от 200 000 рублей 18:14
Башкирский "Янган-Тау" первым в стране вошел в сеть геопарков ЮНЕСКО 18:05
Лучший друг Шварценеггера, актер-культурист Коломбо утонул в море 17:56
Фото: Рената Литвинова попозировала в купальнике на яхте в Канне 17:40
Сергей Светлаков вернется в "Уральские пельмени" 17:22
В Ростове торговый центр эвакуировали из-за чемодана 17:10
"Дориан" разбушевался: юг США готовится к мощному урагану 16:46
Швеция хочет ввести новый налог на борьбу с Россией 16:45
Ураган "Дориан" достиг высшей категории 16:16
США завершили переговоры с талибами 16:13
Папа римский застрял в лифте и опоздал к началу проповеди 16:03
"Джокеру" аплодировали в Венеции восемь минут 16:02
В Петербурге запустили два новых маршрута трамвая "Чижик" 15:42
Джеймс Кэмерон хочет сделать из нового "Терминатора" трилогию 15:37
В брянской больнице умер подросток, избитый экс-полицейским 15:12
Украинские военные обстреляли миссию ОБСЕ и российского фотографа 15:04
Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о гонщике Юбере 15:01
Как выбрать автомобиль на вторичном рынке 14:37
Видео: британец провез на крыше автомобиля другой автомобиль 14:30
В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами 14:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
Как День знаний будут отмечать в разных регионах
Как День знаний будут отмечать в разных регионах
01.09.2019 20:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Осетии наградили участников освобождения школы в Беслане

Текст: Роман Кияшко (Северная Осетия)

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вручил награды бойцам спецназа и спасателям МЧС, которые принимали участие в освобождении заложников из школы №1 в Беслане в сентябре 2004 года. Об этом говорится на его странице в Instagram.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Документальный фильм "Беслан. Жизнь за ангелов" сняли к годовщине трагедии

Медали "Во славу Осетии" получили участники тех событий. Также глава республики передал награды родственникам 12 военнослужащих и сотрудников МЧС, погибших во время спецоперации.

Справка "РГ"

1 сентября 2004 года группа террористов захватила заложников в школе № 1 североосетинского города Беслана. Произошло это во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний. В течение двух с половиной дней боевики удерживали 1128 человек, среди которых были дети, их родители и сотрудники школы. В результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 несовершеннолетних.

Власть Работа власти Госнаграды Общество Утраты Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия Годовщина теракта в Беслане
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова отреагировала на отказ Польши пригласить РФ на годовщину войны
"Дориан" разбушевался: юг США готовится к мощному урагану
"Роскосмос" начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
Председательство в Совете безопасности ООН перешло к России
Количество массовых расстрелов в США превысило уровень прежних лет