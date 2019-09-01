Министр просвещения Ольга Васильева провела традиционное Общероссийское родительское собрание.

Ольга Васильева не первый раз вступает в прямой диалог с родителями. И всегда находит понимание. Фото: Александр Корольков/РГ

В режиме видеоконференции свои вопросы онлайн министру просвещения задавали родители из разных городов огромной страны: от Краснодара до Салехарда, от Севастополя до Хабаровска.

- Конечно, любого родителя интересует, что произойдет в рамках национального проекта "Образование", - начала беседу Ольга Васильева. - Указом президента определены две глобальные цели. Первая - это вхождение (я часто говорю "возвращение") в десятку ведущих мировых систем образования. Вторая - воспитание гражданина. Из этих целей вытекают задачи. Каждая из них легла в основу одного из десяти федеральных проектов: строительство школ, создание новой образовательной среды, воспитание человека, учитель будущего, социальные лифты и так далее.

Министр подчеркнула, что государство тратит на эти цели огромные суммы. Бюджет всего национального проекта "Образование" - 780 миллиардов рублей. Из них 224 миллиарда выделены на создание новых мест в школах. До конца этого года в России будет введено в строй сто новых школ - удобных, с современным оснащением. Одновременно идет модернизация существующих школ.

Однако важно не столько где учить, сколько чему и как. Министерство просвещения делает ставку на цифровое образование, и это многих пугает.

- Не станет ли цифровизация в школе причиной еще большего погружения наших детей в компьютерное пространство, не лишим ли мы их живого общения? - переживала мама школьников Лариса Анатольевна из Салехарда.

- Вы подняли вопрос, который волнует всех, - кивнула Ольга Васильева. - Происходит демонизация проекта "Цифровая образовательная среда". Что только ни говорят: учителей уберут, вместо них поставят роботов, дети разучатся писать... Позвольте объяснить, что происходит на самом деле. Фактически все школы получили доступ к интернету. А теперь мы хотим сделать интернет скоростным и перевести в цифру весь школьный документооборот. Расписание, делопроизводство, бухгалтерия - все сосредоточится на единой образовательной платформе. Один клик - и нужная информация на экране. Кроме того, в той или иной степени с цифровизацией связаны три школьных предмета - технология, информатика и математика. Плюс уже на сегодняшний день мы потратили колоссальные средства и усилия на то, чтобы создать платформу под названием "Российская электронная школа".

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Не поленитесь - зайдите. Там есть уроки с первого по одиннадцатый класс по каждому предмету. Ведут их лучшие педагоги, лауреаты конкурса "Учитель года". В формате 3D можно пройти по музеям. Эрмитаж, Третьяковская галерея - пожалуйста! Лучшие спектакли за последние пятьдесят лет, огромный библиотечный и архивный фонд. Все для того, чтобы помочь педагогам в их профессиональной деятельности. В том числе - из отдаленных сел, где крайне важно обеспечить качественное образование. Мы создаем IT-кубы, "Кванториумы" - вот о чем идет речь. Цифровая среда - это инструмент, который так же необходим в современной жизни, как знание английского языка. Но подчеркну - ни о каком вытеснении учителя компьютером речь не идет. Никто и никогда не сможет заменить педагога, - заключила министр.

Прямую трансляцию с Общероссийского родительского собрания смотрели 370 тысяч человек. Фото: edu.gov.ru

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, тоже принимавший участие в собрании, поднял больной для многих учителей вопрос - чрезмерную загруженность бумажной работой:

- Сколько они должны заполнять разных формуляров, документов - ну просто огромное количество! Можно ли снизить бумажную нагрузку на учителя, чтобы у него оставалось больше времени на ребенка?

- Да, при существующей нагрузке двигаться вперед невозможно, - согласилась Ольга Васильева. - Но мы сейчас готовим нормативный документ, согласно которому учитель будет обязан работать только с четырьмя документами: рабочая программа, тематический план урока, электронный журнал и электронный дневник. Все! Остальную информацию сотрудники контролирующих органов могут сами найти - в том числе на сайте школы.

Изгнание мобильников

Председатель Родительского совета Ставропольского края Николай Фурсов задал вопрос, который просто не мог не прозвучать, - об ограничениях использования мобильных телефонов в школах. Несмотря на бурное обсуждение этой инициативы и неоднозначное отношение к ней, позиция минпросвещения в этом плане остается неизменная - мобильникам не место на уроках. Ольга Васильева объясняет это рекомендациями Роспотребнадзора и Рособрнадзора, заботой о здоровье учеников, а также мировыми тенденциями.

- Жесткие ограничения на использование мобильных телефонов есть, например, в Австралии, Болгарии, Венгрии, Франции, Сингапуре, - сказала министр просвещения. - Мы советовались с общественностью. Нас поддержали 89 процентов родителей и 90 процентов учителей. И что особенно интересно - 61 процент детей тоже поддержал. Хотя я понимаю, насколько им тяжело свыкнуться с мыслью, что с телефонами придется расстаться на время учебы. Понимаем, что будет сложно. Москва уже выступила против наших рекомендаций. Говорят, что мобильные телефоны "нужны в учебном процессе". Но я думаю, что это от лукавого. В современных московских школах предостаточно гаджетов и без телефонов. Мое глубочайшее убеждение - на период образовательного процесса мобильники не нужны.

Учебников станет меньше

- Нас волнует вопрос огромного количества разных учебников, - вышли на связь родители из Саранска. - Когда семья переезжает из одного региона в другой - да что там, порой даже из одного района города в другой, - ребенок нередко сталкивается совершенно с незнакомой образовательной программой. Не совпадают темы, учебники, подача материала. Ведется ли работа по созданию единого учебного пространства?

Ведется вовсю, заверила Ольга Васильева. Сейчас заканчивается работа по обновлению федеральных государственных образовательных стандартов. Так что в скором времени неразбериха закончится и ребенок, переехавший с семьей, допустим, из Вологды в Ялту, не будет чувствовать себя потерянным в новых школьных условиях.

В прямом диалоге с родителями министр просвещения Ольга Васильева сняла необоснованные страхи и ответила на острые вопросы школьной жизни. Фото: edu.gov.ru

Что касается учебников, то министерство просвещения ведет активную работу по их сокращению. По сути, это борьба с наследием девяностых, когда учебники издавались практически бесконтрольно. Теперь, говорит министр просвещения, эта "вакханалия" прекратится.

- У нас сегодня только по физике 22 линейки учебников, по биологии - двенадцать! Зачем, никто не знает, - прокомментировала Ольга Васильева. - Мы сейчас ужесточили правила по экспертизе учебников и их вхождению в государственный перечень. Уже сократили список на 486 учебников. Идут суды - не все согласны с тем, что происходит. Но школьные учебники - это не бизнес, а большое государственное дело.

"Трудиться" - это по-нашему

В завершение - коротко о других важных вопросах, на которые Ольга Васильева ответила во время Общероссийского родительского собрания.

- Родители не должны покупать не только учебники, но и учебные тетради. Их приобретение финансируется федеральным бюджетом.

- Одного урока географии в неделю мало. В министерстве просвещения подумают над тем, как увеличить количество часов для этого важного предмета.

- В процедуре сдачи ЕГЭ в ближайшее время практически ничего не изменится. Единственное - будет совершенствоваться сдача сочинения. Потому что в нынешнем виде - "382 слова из интернета на заранее известную тему" - это неприемлемо.

- Шахматы как предмет - это интересно, это хорошо сказывается на математических успехах учеников. Но речи об их введении в общеобразовательную программу не идет. "Я отдаю это на откуп школам", - сказала министр.

- Бесплатная психолого-педагогическая помощь родителям школьников будет оказываться и впредь. На это направлена отдельная программа в рамах нацпроекта "Образование". Более того, недавно начал работать Онлайн-центр информационной поддержки родителей ruroditel.ru, где сосредоточено много полезной информации по этому поводу.,

По таким предметам, как физкультура, музыка и изобразительное искусство, было бы целесообразно ставить не оценки, а зачеты, заявила министр Ольга Васильева. По ее словам, у детей разные способности, и в некоторых случаях важен не столько результат, сколько потраченные усилие, трудолюбие.

А выражение "умение трудиться" стало темой отдельного спича министра просвещения.

- Сейчас то и дело слышишь: успешность, успешность, успешность... Замечательное слово, но мне оно не всегда нравится. Я за успешность, но с одним важным уточнением. Мы должны с самого рождения говорить ребенку, что без труда, без вкалывания никакого результата априори быть не может. Только при большом усердии, при стремлении трудом добиваться поставленных целей можно в этой жизни состояться... Давайте возвращать в школу замечательный глагол "трудиться".

Справка "РГ"

Общероссийское родительское собрание прошло в шестой раз. И впервые - не в Москве, а в Санкт-Петербурге, на базе Академической гимназии N 56, крупнейшего образовательного комплекса Северо-Запада и победителя конкурса инновационных продуктов "Петербургская школа 2020".