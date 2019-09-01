Такого еще не было. Гимн России исполнил хор из сорока тысяч человек в сопровождении оркестра из 8100 музыкантов!

Рекордное исполнение гимна состоялось на петербургском стадионе "Газпром Арена": гигантский хор - на трибунах, оркестр - на поле. Подготовку к событию и дирижирование взял на себя Павел Овсянников, музыкальный редактор современного исполнения гимна России.

"Россия - священная наша держава"... - несся тысячеголосый хор над стадионом. В это время трибуны окрасились в цвета российского флага - поющие подняли синие, белые и красные полотнища.

Для участия в "Дне гимна" прибыли россияне из 85 регионов страны. Тем же, кто хотел внести свою лепту в оркестр, надо было еще подтвердить свое музыкальное образование. Вместе со всеми гимн спели известные отечественные актеры и общественные деятели.

Акция стала самым массовым живым исполнением гимна России в истории. А судья Книги рекордов Гиннесса зафиксировал попытку установить рекорд в категории "Самый большой оркестр".

Гимн, о котором нельзя говорить, что его играют снова. Он каждый раз твой, в честь тебя и страны, каждый раз добытый адским трудом и нервами

Впрочем, на самом деле поющих гимн в первый день осени было намного больше сорока тысяч. Вместе с теми, кто собрался на стадионе, пели люди из разных уголков страны и мира. Специальное приложение для смартфонов позволило всем желающим присоединиться к акции в режиме онлайн.

Это первая страница нот гимна. Автор музыки - А. В. Александров. Фото: Фотохроника ТАСС

Они спели гимн первыми

Первое исполнение гимна партия и правительство решили доверить коллективу, созданному и возглавляемому автором музыки гимна - Ансамблю Александра Александрова.

Один из старейших участников ансамбля, заслуженный артист России Виктор Кадинов рассказал "РГ", как в коллективе вспоминали о той легендарной записи.

- За Центральным телеграфом в церквушке была студия - именно там и репетировали перед записью. На одну из репетиций пригласили руководство страны. После исполнения прозвучала просьба: "А нельзя ли чуть-чуть сдвинуть темп?" Попробовали и такой вариант. Снова послушали. А потом прозвучал вопрос к самим музыкантам: "Ну как, вам этот вариант нравится?" Те сказали: "Да, очень!" И услышали в ответ от руководства страны простые слова: "Ну, вот и гимн нашей великой родины!"

Одна из первых репетиций гимна Ансамблем Советской армии под руководством А. В. Александрова. В составе хора почти 120 артистов. Москва. Фото: Предоставлено пресс-службой Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова из личного архива

Чистая слеза Родниной

Зимняя Олимпиада-1980 в американском Лейк-Плэсиде была уже третьей по счету для знаменитой советской фигуристки Ирины Родниной. На двух предыдущих она завоевала "золото": в 1972-м с Алексеем Улановым, в 1976-м - с новым партнером и мужем Александром Зайцевым.

А теперь, спустя год после рождения ребенка, она отправилась за третьим своим олимпийским "золотом". Произвольная программа чуть не с самого первого такта шла под овацию. Редкий в парном катании случай - никого из соперников и близко не было.

Роднина - Зайцев - снова первые, снова пьедестал. И гимн, о котором нельзя говорить, что его играют снова. Он каждый раз твой, в честь тебя и страны, каждый раз добытый адским трудом и нервами. И тут из глаз казавшейся несгибаемой Родниной покатились слезы. Что это было? Как признавалась она позже - наверно, чуть расслабилась. Знала, что не подвела, и радость отозвалась слезой. Точно понимала: это ее последние Олимпийские игры и третье, заключительное "золото". И, наверное, чувствовала, что их с Сашей Зайцевым любовь уходит вместе со связавшим пару фигурным катанием.

Когда в твою честь звучит гимн, слез можно не стыдиться. Даже если ты Ирина Роднина. Фото: Игорь Уткин / Фотохроника ТАСС

Как это было

170 композиторов и 41 поэт

О том, как выбирали к нему музыку и стихи, "РГ" рассказала заместитель директора Российского государственного архива социально-политической истории Марина Астахова.

Старший лейтенант Дмитрий Язов впервые услышал мелодию гимна в окопе Великой Отечественной. Фото: Из личного архива

- Подготовка нового государственного гимна СССР взамен "Интернационала" началась во время Великой Отечественной войны. Весной 1943 года была создана Комиссия по подготовке гимна СССР во главе с Климентом Ворошиловым. В конкурсе участвовали 41 поэт и 170 композиторов. Среди них поэты Асеев, Бедный, Берггольц, Лебедев-Кумач, Михалков, Симонов, Щипачев, Эль-Регистан. За право написать музыку соревновались такие музыкальные звезды того времени, как Александров, Блантер, Глиэр, Кабалевский, Хачатурян и даже Шостакович. Первый этап конкурса завершился в конце сентября 1943 года утверждением текста Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана. В конце октября была выбрана и мелодия для нового гимна, ею стал "Гимн партии большевиков" Александра Александрова. 14 декабря 1943 года Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило окончательную редакцию текста и музыку гимна.

Новый государственный гимн впервые прозвучал по радио в ночь с 31 декабря 1943-го на 1 января 1944 года.

В нашем архиве, например, хранится седьмой вариант текста гимна Михалкова и Эль-Регистана с правками красным карандашом, которые внесены Сталиным, синим карандашом написана окончательная редакция, принятая Сталиным, Молотовым и Ворошиловым.