На трассе в Ленинградской области погиб квадроциклист

В Тихвинском районе Ленинградской области погиб водитель квадроцикла.

Авария произошла на 448-м километре федеральной автодороги Вологда - Новая Ладога 31 августа около десяти часов вечера, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По предварительным данным, водитель квадроцикла Apache, двигавшийся со стороны Петербурга, упал со своего вездехода, и на него наехал мчавшийся по трассе автомобиль. От полученных травм квадроциклист скончался на месте происшествия.

На месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося и выясняют обстоятельства смертельного ДТП.