Правительство поставило задачу увеличить в этом году в 8-10 раз объем льготных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства. Кроме того, решено повысить максимальный порог по таким кредитам с одного до двух миллиардов рублей.

Об этом заявил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на прошедшем в Калининграде заседании рабочей группы Госсовета по направлению "МСП". Он добавил, что возможно более серьезное субсидирование процентной ставки для банков, чтобы они активнее кредитовали МСП. Кроме того, в список "льготников" включат микроторговые организации.

Первый вице-премьер опроверг сокращение числа субъектов МСП в прошлом году, о чем писали многие СМИ. Формально, по его словам, количество МСП сократилось на 85 тысяч единиц и составило 5836, но при этом почти 600 тысяч предприятий не представили отчетность, хотя, по данным налоговой службы, продолжали платить налоги. Большая часть таких субъектов сдает отчетность в налоговые органы, но не подает документы в Единый реестр субъектов МСП.

Для вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность готовится программа ее популяризации, подчеркнул глава минэкономразвития Максим Орешкин. А в самой Калининградской области популяризировать бизнес, похоже, уже не надо. "По данным Росстата, мы на третьем месте, после Москвы и Санкт-Петербурга, по количеству малых предприятий в пересчете на численность населения, а доля работников малых и микропредприятий составляет почти 25 процентов в общей численности рабочей силы", - сообщил губернатор области Антон Алиханов, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "МСП".