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01.09.2019 14:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Карелии пьяный водитель фуры врезался в жилой дом и разрушил его

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Карелии Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Карелии
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Карелии

В городе Кондопоге водитель фуры врезался в жилой дом и разрушил его. Пострадала 15-летняя девочка, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Карелии.

Второй участник смертельной аварии на "Формуле-2" прооперирован

Авария произошла 31 августа на улице Кондопожской, где расположены частные дома. 39-летний водитель большегрузного автомобиля, он из Архангельской области, не справился с управлением и въехал в дом. Там находилась только одна 15-летняя девочка. Ее госпитализировали с диагнозом "обширные скальпированные раны нижних конечностей справа".

По данным полицейских, водитель был нетрезв. Возбуждено административное расследование, составлены протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 168 УК РФ - уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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