В Карелии пьяный водитель фуры врезался в жилой дом и разрушил его

В городе Кондопоге водитель фуры врезался в жилой дом и разрушил его. Пострадала 15-летняя девочка, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Карелии.

Авария произошла 31 августа на улице Кондопожской, где расположены частные дома. 39-летний водитель большегрузного автомобиля, он из Архангельской области, не справился с управлением и въехал в дом. Там находилась только одна 15-летняя девочка. Ее госпитализировали с диагнозом "обширные скальпированные раны нижних конечностей справа".

По данным полицейских, водитель был нетрезв. Возбуждено административное расследование, составлены протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 168 УК РФ - уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.