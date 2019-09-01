В Петербурге гимн России исполнит хор из 40 тысяч человек

В Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" сегодня вечером поставят рекорд по самому массовому живому исполнению гимна России. Его споет хор из 40 тысяч человек в сопровождении оркестра из 8,1 тысячи музыкантов.

Для грандиозного исполнения гимна в Санкт-Петербург прибудут участники из 85 регионов Российской Федерации. В акции также примут участие российские актеры, телеведущие и общественные деятели, которые споют гимн вместе со всеми.

Руководить мероприятием будет Павел Овсянников, музыкальный редактор современного исполнения гимна России.

Присоединиться к исполнению гимна можно и в онлайн режиме из любой точки мира с помощью специального мобильного приложения. Акция станет самым массовым живым исполнением гимна России в истории. По окончании исполнения гимна на сцену пригласят представителей специальной комиссии для официальной фиксации мирового рекорда

Справка "РГ"

В 2019 году исполняется 75 лет мелодии государственного гимна Российской Федерации. Слова за эти годы неоднократно менялись, а музыка композитора Александра Александрова остается неизменной.