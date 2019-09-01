В Петербурге эвакуировали посетителей торгового центра

В Петербурге на проспекте Культуры, 1, эвакуировали посетителей торгового центра "Родео Драйв". Причина - задымление. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

О задымлении стало известно около семи часов вечера. Всех, кто находился в торговом центре, оперативно эвакуировали. По предварительным данным, причиной переполоха стало то, что в вентиляцию затянуло дым при прогреве печи ресторанной печи.

Информации о пострадавших в результате этого ЧП нет.

Справка "РГ"

Торгово-развлекательный комплекс "Родео Драйв" находится на севере Санкт-Петербурга на пересечении двух крупных магистралей - проспекта Культуры и Северного проспекта. Кроме магазинов, здесь находятся аквапарк, семейный развлекательный центр, фитнес-клуб с бассейном, многозальный кинотеатр, ресторанный дворик.