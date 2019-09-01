В Петербурге запустили два новых маршрута трамвая "Чижик"

В Петербурге завершена реконструкция трамвайной сети в Красногвардейском районе, которая проводилась в рамках концессионного соглашения между инвестором и городом. С сегодняшнего дня новые трамваи "Чижик" вышли на четыре маршрута от станции метро "Ладожская": № 8 до Хасанской улицы, № 64 - до железнодорожной станции "Ржевка", а также № 59 до улицы Потапова и нового трамвайного депо и № 63 - до улицы Передовиков. Последние два - вновь созданные трамвайные линии.

В торжественном открытии движения "Чижиков" в полном объеме принял участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который поблагодарил строителей за проделанную работу и лично опробовал один из маршрутов.

- Это качественно новый вид транспорта, - отметил Александр Беглов, - его скорость почти в три раза выше, чем у обычного трамвая, и он дешевле, чем метро. Санкт-Петербург когда-то считался мировой столицей трамвая, и сегодня мы возвращаем себе это имя.

Как сообщили ранее в городском правительстве, с момента открытия первой очереди маршрутной сети "Чижик" его услугами воспользовались более девяти миллионов человек, что составляет треть от проектной мощности - 30 миллионов пассажиров в год. Среди безусловных преимуществ новых вагонов - полностью низкий пол, места для инвалидов и колясок, WiFi и USB-розетки.

Теперь в Петербурге на маршруты ежедневно будет выходить 21 трамвай такого типа, но в планах городских властей - увеличить это количество в 25 раз. В Смольном намерены использовать опыт "Чижика" для строительства линий скоростного трамвая от станции метро "Южная", которая будет запущена 5 сентября, до Колпино и из Купчино через Шушары до Славянки. Кроме того, прорабатывается возможность сделать "Чижик" межрегиональным - запустить маршрут от станции метро "Улица Дыбенко" до новостроек Кудрово в Ленинградской области. Для развития трамвайной сети до 2025 года городу необходимо закупить не менее 500 новых вагонов, сообщил врио губернатора Александр Беглов.