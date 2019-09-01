Если в следующем году регионы начнут отодвигать реализацию мероприятий в рамках проекта по оздоровлению Волги, то правительство, в свою очередь, будет лишать стройки господдержки. Об этом заявил губернаторам премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о развитии водохозяйственного комплекса Волги, которое прошло в пятницу в Астрахани.

Проблем с чистотой одной из главных водных артерий страны накопилось за долгие годы столько, что в рамках национального проекта "Экология" был выделен отдельный федеральный - "Оздоровление Волги". Его ключевая задача - сокращение объемов сбрасываемых в реку и ее притоки сточных вод. К 2024 году показатель должен снизиться в три раза - с прошлогодних 3,17 кубического километра до 1,05. "При этом мы должны сделать более жесткой систему контроля и штрафы за несанкционированный сброс сточных вод как от предприятий, так и отдельных граждан", - подчеркнул Медведев.

Мероприятия федерального проекта планируется провести сразу в 16 регионах страны. "Наша цель сделать так, чтобы изменения к лучшему каждый человек, который живет здесь, на Волге, мог увидеть своими глазами", - заявил премьер. А проживает в бассейне реки почти треть населения страны.

- Задача этого проекта - свести к минимуму, по возможности - окончательно ликвидировать вред, который человек за десятилетия причинил самой большой в европейской части страны реке, - добавил Дмитрий Медведев.

Для реализации намеченных планов до 2024 года выделят 205 миллиардов рублей. В 2019 году в федеральном бюджете заложено на эти цели 17,6 миллиарда, основной объем - 15,6 миллиарда - сконцентрирован на сокращении сброса сточных вод.

Перед совещанием Дмитрий Медведев посетил южные очистные сооружения канализации "Астрводоканал". Объект введен в строй еще в 1968 году, несколько раз проходил модернизацию, но применяемые сейчас на нем технологии не позволяют очищать воду до нормативных показателей.

Необходима очередная модернизация, отмечают в администрации региона. В этом председателя правительства долго убеждать не пришлось. "Очевидно, что объект работает. Хорошо. Но объект старый, и это, конечно, уже не очень хорошо. Его нужно приводить в порядок", - заключил он. Только вот в федеральный проект очистные сооружения не попали, и врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин попросил это исправить.

Глава правительства предложил обсудить этот вопрос на совещании и там же сделал ряд замечаний властям регионов, задействованных в проекте по оздоровлению Волги. "Успех во многом зависит от вас, от вашей активности", - заявил он. Премьер напомнил, что реализация национальных проектов входит в критерии оценки деятельности региональных властей.

Однако финансирование в рамках федерального проекта в этом году идет неравномерно. Документы на получение субсидий в министерство строительства и ЖКХ представили только 13 регионов. "Это все неправильно. Надо деньги выбирать. Иначе у нас никакая работа не пойдет", - сказал Медведев.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин объяснил это устаревшей проектно-сметной документацией на отдельные объекты. Теперь ее надо приводить в соответствие с современными технологиями. Глава минстроя Владимир Якушев подтвердил - основные замечания к проектам носят технический характер. Но чтобы не делать некачественную работу, по некоторым объектам, особенно крупным, принято решение о переносе средств на следующий год. "В этом году это можно допустить, но в следующем году нужно приложить максимум усилий, чтобы деньги были освоены", - считает Якушев.

Выслушав губернаторов, Дмитрий Медведев пообещал войти в положение руководителей регионов, но только в текущем году. Глава кабмина предупредил, что в следующем году никаких исключений не будет. "Если кто-то попросит что-то перенести, мы просто лишим финансирования, - заявил он. - Ищите свои деньги, потом людям объясняйте".

- Работать надо быстрее, чтобы у нас не получалось ситуации, когда регионы в массовом порядке все передвигают на 2020 год, - распорядился он.

Мероприятия по очистке Волги потребуют 205 миллиардов рублей

В регионах считают, что работа над конкретными проектами в принципе построена неправильно. Они, пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, вынуждены расходовать средства на проектно-сметную документацию, но потом реализация признается нецелесообразной. "У меня очень много за прошлые годы разработано проектной документации, которая лежит на полке. Она не получила поддержки", - рассказал он. Предложение глав регионов - сначала принимать принципиальное решение о строительстве, а потом уже заниматься проектно-сметной документацией, в том числе софинансировать из госказны.

"А если получится, что проект неудачный и экономически неэффективный? Как нам из этого порочного круга-то выйти?" - поставил вопрос Дмитрий Медведев. Никитин уверен, что параметры любой стройки можно понимать уже на этапе предпроекта и технического задания.