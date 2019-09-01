В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами

В Калмыкии в селе Яшалта трое детей отравились ядохимикатами. Один ребенок 2018 года рождения скончался.

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по республике Калмыкия, по факту его гибели проводится проверка.

По предварительным данным, житель села Яшалта обработал химикатами зерно, хранящееся в амбаре. Амбар расположен на первом этаже жилого дома.

Вечером 31 августа его супруга и трое детей почувствовали себя плохо. По пути в больницу один из детей умер. Еще двое находятся в реанимации в состоянии средней тяжести.

Сейчас правоохранители проводят комплекс мероприятий, чтобы выяснить все обстоятельства этого трагического происшествия.