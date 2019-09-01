РФ и Сингапур договорились о борьбе с киберпреступностью и терроризмом

Завершилось пятидневное турне секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Малайзию и Сингапур.

В Сингапуре полноформатные консультации по безопасности Патрушев провел со старшим министром, министром-координатором по вопросам национальной безопасности Сингапура Тео Чи Хин. Не секрет, что в своей внешней политике обе страны АСЕАН ориентированы по большей части на США и их союзников. Правда, в последнее время, они все чаще с интересом смотрят и на предложение России о выстраивании в Азиатско-Тихоокеанском регионе архитектуры многополярной безопасности, основанной на внеблоковости и равноправии всех стран. Причем если Малайзия и Россия уже имели и имеют позитивный опыт не только политического, но и военно-технического сотрудничества, то Сингапур до сих пор сторонился этой тематики.

Если в начале нулевых и десятых российские представители приезжали на остров, чтобы изучить передовые для того времени технологии "умного города", то теперь и сингапурским коллегам есть чему поучиться у нас. Иностранные специалисты признают, в частности, что российская система "Безопасный город" не уступает продвинутым западным и азиатским аналогам. А, например, действующие в Росси национальные системы противодействия терроризму и кибератакам на критические объекты инфраструктуры вообще не имеют аналогов в мире.

То же самое можно сказать и о выстроенной российской системе безопасности во время проведения международных спортивно-массовых мероприятий. Уже не мы, а к нам едут за опытом представители тех стран, где будут проходить следующие олимпиады и чемпионаты мира. Исключением не стал и Сингапур - во время визита представительной российской делегации во главе с Патрушевым впервые был подписан меморандум о сотрудничестве в правоохранительной сфере между двумя странами. Он касается взаимодействия в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью. Кроме того, стороны намериваются применять совместные меры в борьбе с киберпреступностью, незаконным оборотом наркотиков, отмыванием преступных доходов и торговлей людьми. Непосредственно меморандум при участии Николая Патрушева и Тео Чи Хина подписали статс-секретарь, замминстра МВД России Игорь Зубов и второй министр внутренних дел, министр трудовых ресурсов Сингапура Джозефина Тео.

Перед церемонией сингапурская сторона назвала это событие историческим. Действительно, до настоящего момента между правоохранительными органами и спецслужбами двух стран никаких документов еще не подписывалось. В свою очередь, Николай Патрушев заявил, что Россия рассматривает Сингапур в качестве важного и перспективного партнера в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он отметил созвучность подходов Москвы и Сингапура ко многим актуальным проблемам глобальной и региональной повестки дня. Это, по его словам, касается в том числе поддержания стратегической стабильности и равноправного партнерства в условиях многополярного мира.