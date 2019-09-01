Новости

На Ставрополье в ДТП с минивэном пострадали четыре человека 12:11
В Минтруде назвали число работающих пенсионеров в России 12:06
"Роскосмос" начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей 11:57
В Петербурге приступили к швартовым испытаниям пластикового корабля 11:28
В Петербург доставили тело погибшей в Турции девочки 11:19
Индийские летчики испытали МиГ-35 11:16
Коалиция во главе с США нанесла удар по террористам в Идлибе 11:11
Ученые придумали вакцину для кошек от аллергии на них 11:10
В Башкирии признавшаяся в убийстве сына женщина обращалась в соццентр 10:56
Второй участник смертельной аварии на "Формуле-2" прооперирован 10:54
Путин поздравил Мирзиёева с национальным праздником 10:26
Новые станции метро в Петербурге откроют 5 сентября 10:22
Полиция сообщила подробности стрельбы в Техасе 10:02
В Польше начались памятные мероприятия к 80-летию Второй мировой войны 09:16
В России стартовал эксперимент по маркировке кресел-колясок 09:00
Лесной пожар на Аляске попал в объектив авторегистратора 08:48
В МИД Польши заявили о неприятии Россией "исторической правды" 08:31
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь 08:09
Поветкин хочет встретиться с Тайсоном Фьюри 08:01
Ученые назвали самые полезные нагрузки для сердца и интимной жизни 07:59
Рублев обыграл Кирьоса в третьем круге US Open 07:30
Медведев оштрафован за непристойный жест в адрес болельщиков 07:15
Уровень Амура у Комсомольска превысил опасную отметку 06:14
Немецкий подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса 05:52
Во время ВЭФ небо над Владивостоком закроют 05:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
Как День знаний будут отмечать в разных регионах
Как День знаний будут отмечать в разных регионах
01.09.2019 11:57
Рубрика: Общество

"Роскосмос" начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей

Текст: Наталия Ячменникова

НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. На сайте госзакупок опубликован соответствующий документ.

"Закупка сортового проката литейных сталей и сплавов РД-171. Товар предназначен для использования заказчиком в основном производстве для комплектации РД-171МВ в рамках опытно-конструкторской работы "Феникс", - говорится в техзадании к закупке НПО "Энергомаш", которое приводит РИА Новости.

Фото: Александр Корольков/РГ
На каких двигателях полетят новые российские самолеты

РД-171МВ, действительно, самый мощный ракетный двигатель в мире: при весе в 10 тонн - тяга 800 тонн. С каким ближайшим конкурентом его можно сравнить? Как рассказал "РГ" гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов, сравнить не с чем.

"Пока никто из наших партнеров, конкурентов не создал даже близкий по параметрам двигатель, - замечает Арбузов.

Долететь на таком космическом супермоторе, который уже окрестили "царь-двигателем", можно хоть куда. Двигатель РД-171МВ разработан для новой российской ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") и в перспективе для сверхтяжелого носителя. Надо понимать: реализация миссии на Луну, к дальним планетам сопряжена с необходимостью выведения серьезных грузов на орбиту. Естественно, мощность двигателя, его энергетические параметры тут определяющие.

"Образно говоря, именно на двигателях лежит самая тяжелая работа: они обеспечивают отрыв ракеты-носителя от Земли, - поясняет Игорь Арбузов. - Несут всю нагрузку, которая запускается. Помимо этого предъявляются очень серьезные требования по качеству, поскольку выведение - наиболее ответственный участок полета любой ракеты, на котором, в том числе, обеспечивается и сохранность стартового комплекса".

Первые испытания РД-171МВ состоятся до конца 2019 года. Поставка для летных испытаний в составе "Союза-5" пройдет в 2021 году. Первый пуск запланирован на ноябрь 2022 года.

Общество Наука Правительство "Роскосмос"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Роскосмос" начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
Председательство в Совете безопасности ООН перешло к России
В МИД Польши заявили о неприятии Россией "исторической правды"
Зеленский рассказал, кто мешал ему общаться с Путиным
Количество массовых расстрелов в США превысило уровень прежних лет