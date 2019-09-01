"Роскосмос" начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей

НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. На сайте госзакупок опубликован соответствующий документ.

"Закупка сортового проката литейных сталей и сплавов РД-171. Товар предназначен для использования заказчиком в основном производстве для комплектации РД-171МВ в рамках опытно-конструкторской работы "Феникс", - говорится в техзадании к закупке НПО "Энергомаш", которое приводит РИА Новости.

РД-171МВ, действительно, самый мощный ракетный двигатель в мире: при весе в 10 тонн - тяга 800 тонн. С каким ближайшим конкурентом его можно сравнить? Как рассказал "РГ" гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов, сравнить не с чем.

"Пока никто из наших партнеров, конкурентов не создал даже близкий по параметрам двигатель, - замечает Арбузов.

Долететь на таком космическом супермоторе, который уже окрестили "царь-двигателем", можно хоть куда. Двигатель РД-171МВ разработан для новой российской ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") и в перспективе для сверхтяжелого носителя. Надо понимать: реализация миссии на Луну, к дальним планетам сопряжена с необходимостью выведения серьезных грузов на орбиту. Естественно, мощность двигателя, его энергетические параметры тут определяющие.

"Образно говоря, именно на двигателях лежит самая тяжелая работа: они обеспечивают отрыв ракеты-носителя от Земли, - поясняет Игорь Арбузов. - Несут всю нагрузку, которая запускается. Помимо этого предъявляются очень серьезные требования по качеству, поскольку выведение - наиболее ответственный участок полета любой ракеты, на котором, в том числе, обеспечивается и сохранность стартового комплекса".

Первые испытания РД-171МВ состоятся до конца 2019 года. Поставка для летных испытаний в составе "Союза-5" пройдет в 2021 году. Первый пуск запланирован на ноябрь 2022 года.