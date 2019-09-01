Мужская сборная России 2 сентября проведет свой второй матч на первом групповом раунде чемпионата мира, который начался в Китае. Соперником подопечных Сергея Базаревича станет команда Южной Кореи. Ну а стартовали наши баскетболисты с тяжелой победы над Нигерией - 82:77.

Ухань, город, в который жребий отправил сборную России и ее соперников по группе "В", возможно, не так на слуху, как Пекин или Шанхай. Хотя с более чем 10-миллионным населением, Ухань не слишком уступает по размерам нашей Москве и является седьмым по этому параметру в Китае. И наверное, неудивительно, что баскетбол в первые дни ЧМ-2019 тут немного потерялся. Первый баннер на тему ЧМ-2019 я обнаружил лишь на четвертом этаже аэропорта, предназначенном для внутренних перелетов. И то лишь потому, что забрел туда случайно. В центре города - аналогичная ситуация. Город, затянутый серым небом, живет своей жизнью.

То, что Ухань принимает матчи группы "В", становится понятно только непосредственно у подножия Уханьского спортивного центра, который находится почти в 20 километрах (!) от центра города. Но тоже все довольно скромно: неприметная палатка с официальной атрибутикой, полунамеки на фан-зону. Приезжим тут иногда непросто. Сужу по себе: аккредитационный центр нашел с трудом. Языковой барьер никуда не делся. Но даже если бы его не было, далеко не все встречные владеют необходимой информацией. Зато, справедливости ради, местные жители искренне хотят помочь. Например, когда автор этих строк "завис" перед билетным автоматом в метро, прохожая девушка без лишних слов купила мне жетон на свои деньги.

Впрочем, организаторы проводят работу над ошибками уже по ходу турнира. И многие недочеты были исправлены уже в первый игровой день. Надеемся, что точно так же на ЧМ-2019 будет прибавлять и сборная России. Так получилось, что матч против Нигерии заранее обзавелся статусом ключевого с точки зрения борьбы за выход во второй раунд. В том, что мы и африканцы должны справиться с корейцами, мало кто сомневается. При этом фаворитом квартета считается Аргентина. Таким образом, победитель встречи Россия - Нигерия получал огромное преимущество.

Сергей Базаревич: Наша сила в том, что проявить себя у нас может любой. Человека, который сыграет 35 минут и решит все вопросы, у нас нет

С волнением то ли от того, что матч первый, то ли от его статуса, нашим не удавалось совладать почти на протяжении всего матча. После неплохого начала сборная России дала сопернику себя догнать. А на старте четвертой четверти нигерийцы даже, как тогда казалось, безнадежно ушли вперед. "Выглядело так, что нас сейчас унесут. Но игроки проявили характер", - делился уже постфактум впечатлениями Базаревич. В итоге все решилось в дикой по напряжению концовке, где наши оказались крепче нервами. О том, каким изматывающим был матч, можно было судить по внешнему виду Сергея Валериановича на пресс-конференции. Пока на вопросы отвечал пришедший с ним игрок, Михаил Кулагин, тренер подпер голову рукой и просто закрыл глаза.

- Наша сила в том, что у нас может сыграть любой, - уже потом, отдельно общаясь с российскими журналистами, объяснил Базаревич. - У нас нет игрока, который будет играть 35 минут и решит все вопросы. Наша сила в том, что все должны что-то привнести. Исход матчей будет зависеть от каждого.

В первой игре главными героями стали, пожалуй, Михаил Кулагин, с 16 очками самый результативный в нашей команде, и Андрей Воронцевич, попавший важные броски в концовке. В микст-зоне Андрей появился с таинственным черным чемоданчиком.

Не можем без нервозности, Андрей?

Андрей Воронцевич: Начали хорошо. Все были настроены. Потом что-то случилось. Какие-то фолы непонятные, четыре подряд. Понятно, не стоит пенять на судей, но тут совсем непонятный момент был. Но все терпели. Знаете, когда идет несправедливость, когда за малейшее касание получаешь фол. Был момент чрезмерного эмоционального всплеска, наверное, из-за большого желания. И вместо того, чтобы мы навязали им свою игру, произошло немного наоборот. Но мы узнали вкус чемпионата, уверен, что дальше сможем добавить. Переживаний было много, это нормально. Но главное - дотерпели, остались вместе и довели концовку до победы.

Отпустило?

Андрей Воронцевич: Да, на самом деле прям здорово и классно. Спасибо всем, опять же болельщикам, они перекрикивали всех. У нигерийцев два болельщика было: их главный тренер и второй тренер. И сын тренера. А если серьезно, эта поддержка была для нас очень важна. С первых минут, когда включили гимн, и до самой концовки.

А что в чемодане?

Андрей Воронцевич: Вот такой приятный сюрприз, лучшему игроку матча.

Это конкретно тебе или на всю команду?

Андрей Воронцевич: Это мой. Но я отдаю себе отчет, что в командных видах спорта индивидуальный успех невозможен без помощи партнеров.

Как оценишь игру Михаила Кулагина?

Андрей Воронцевич: Он молодец, разбросался, почувствовал игру. Но главное - он понял: не надо форсировать. У нас командная игра, никого не хватит, чтобы играть по 40 минут, особенно с такой агрессивной защиты. Миша понял, что мы можем создавать ему моменты, выводить на открытый бросок. А наводить красоту, бросать через три руки, как Джеймс Харден, - это не наш метод. Повторюсь, что из-за волнения все-таки сделали много потерь, в том числе и я. Все это расстраивает. Надеюсь, подчистим это на видеопросмотрах и сократим количество потерь.

Что скажешь о судействе?

Андрей Воронцевич: Честно, "мертвые" судьи. Они, наверное, не знают, как судят в Европе, когда допускается небольшой контакт. Но мы же не неженки. Но, думаю, они перестроятся по ходу турнира. Судьи, я в вас верю.

Все говорили, что если победим Нигерию, то практически наверняка выйдем в следующий раунд. Вот, победили. Концентрацию не потеряем?

Андрей Воронцевич: Надеюсь, наоборот, это придаст нам уверенности. Чтобы мы вышли с большим позитивом, с верой в себя. Все с потенциалом, каждый может раскрыться, но как команда мы должны добавлять. Думаю, все это понимают.

В другом матче первого игрового дня в нашей группе обошлось без сюрпризов: сборная Аргентины очень уверенно справилась с нашим соперником, Кореей - 95:69. Что касается остальных групп, отметим уверенную победу хозяев турнира, выступающих в квартете "А" (Пекин), над Кот-д Ивуаром - 70:55. Между прочим, с командами из этой группы могут встретиться наши, если выйдут во второй раунд. Здесь же Польша победила Венесуэлу - 80:69.

Где будем смотреть

2 сентября, понедельник, "Матч ТВ"

15.30. Россия - Южная Корея. Прямая трансляция

Триумф

Наши девушки взяли "золото" первенства Европы

Фото: fiba

Наша сборная младших девушек (до 16 лет) выиграла золотые медали завершившегося в Северной Македонии чемпионата Европы в соответствующей возрастной категории. В финале российская команда, руководимая главным тренером Александром Ковалевым, победила Литву - 73:66.

Самой результативной у триумфаторов стала Анастасия Олаиру Косу, представляющая фарм-команду курского "Динамо". Она принесла чемпионкам 27 очков. Также в ее активе 14 подборов.

В концовке решающей встречи россиянкам пришлось отыгрываться. За 3.56 до завершения основного времени матча уступали соперницам с разницей в три очка - 61:64. Однако оставшийся отрезок четвертой 10-минутки удалось выиграть со счетом 12:2. При этом нельзя не отметить блестяще сыгравшую в составе соперниц 13-летнюю (!) баскетболистку Юсте Йочите. Она набрала ровно половину очков литовской сборной в финале - 33 из 66.

Анастасия Косу на церемонии награждения совершенно заслуженно получила приз самого ценного игрока (MVP) турнира.

Россия, Литва, бронзовый призер Испания, идущие дальше в итоговой классификации Евробаскета Франция и Италия получили путевки на чемпионат мира в возрастной категории U-17, который состоится в следующем году в Румынии.

Вот чемпионский состав россиянок: разыгрывающие и атакующие защитники - Мария Андрущенко, Вероника Логинова (обе - УОР-4 им. Александра Гомельского, Москва), Сабрина Довнар-Запольская (УОР-3, Видное), Яна Пашковская ("Енисей"-2, Красноярск), Яна Эльберг ("Динамо-Юниор", Курск); форварды - Кристина Савкович, Анастасия Бочарова (обе - УОР-4 им. А.Я. Гомельского, Москва), Карина Комарова (СШОР по ИВС, Щелково), Анастасия Олаири Косу ("Динамо-Юниор", Курск), Анастасия Одинцова (УОР-3, Видное); центровые - Анастасия Болдырева (СШОР "Тринта", Москва), Валерия Яковлева (СШОР "Тимирязевская", Москва).

Чемпионаты Европы среди младших девушек (так называемые "кадетки") проводятся с 1976 года. Ранее медали разыгрывались один раз в двухлетний цикл, с 2003-го, после реформы европейского календаря для сборных резерва, - ежегодно. Сборная СССР выиграла первые семь турниров и в 1991-м, российские команды поднимались на высшую ступень пьедестала почета в 1993, 1995, 1997, 2010, 2014 годах и сейчас в Северной Македонии.

Подготовил Илья Трисвятский