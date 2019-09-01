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01.09.2019 17:34
Рубрика: Власть

Судебные процессы пройдут под аудиозапись

Текст: Петр Орлов
Дела между судьями начинают распределять с помощью автоматической системы, а судебные заседания будут проходить под аудиозапись. Такие законодательные нормы вступили в силу с 1 сентября.
Фото: iStock
Мировым судьям в России хотят предоставить бессрочные полномочия

"Введение обязательного аудиопротоколирования судебных заседаний позволит повысить объективность судебного разбирательства, так как гарантирует наиболее полную и достоверную фиксацию всего, что произошло в зале суда, - сказал "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Вышестоящим инстанциям будет легче разобраться: теперь у них будут достоверные материалы, подтверждающие, были ли допущены какие-то процессуальные нарушения в зале суда, звучали ли некорректные высказывания, не были ли проигнорированы судом важные документы и аргументы и т.п. Классическое протоколирование - стенография - не всегда объективно отражает реальную картину происходившего, поскольку здесь большую роль играет человеческий фактор. Необязательно, что протоколы искажаются сознательно, нередко секретарь судебного заседания просто не успевает все зафиксировать".

Записываться будут открытые судебные заседания. Во время рассмотрения закрытых дел микрофоны отключат. Аудиопротокол записывается на электронный диск и прикладывается к делу. Перезаписать его невозможно.

Что касается автоматизированного формирования состава суда при рассмотрении арбитражных, гражданских, административных и уголовных дел, то, по словам Владимира Груздева, это повышает гарантии независимости судей, так как исключает возможный произвол при распределении дел между судьями.

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