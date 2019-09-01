Наша женская сборная успешно миновала барьер первого раунда плей-офф чемпионата Европы, который проходит в четырех странах. Отыграв групповой раунд в столице Словакии Братиславе, подопечные Вадима Панкова здесь же и провели матч 1/8 финала. Прибывшая из польской Лодзи команда Бельгии повержена со счетом 3:1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:22).

Начало первой партии получилось для россиянок проблемным - 6:12. При таком раскладе неудивительно, что Панков заменил номинально основную связующую Евгению Старцеву на менее опытную Татьяну Романову. Вот она-то и сыграла надежно, полезно. Во-первых, завершение подавляющего большинства атак доверяла Наталии Гончаровой, которая была задействована по полной программе, а во-вторых, сложной подачей неоднократно ставила соперниц в тупик, заработав четыре полноценных эйса.

Наши девушки дали слабину только в третьем сете, зато в четвертой партии, оказавшейся заключительной, лидировали с первого до последнего розыгрыша. В итоге Гончарова стала лучшим бомбардиром матча, открывшего программу воскресного дня на Евро-2019 - ровно 30 очков. Следующий соперник России определился через несколько часов на этой же площадке. В присутствии 6500 зрителей Италия ожидаемо победила Словакию на ее арене - 3:0 (25:20, 25:23, 25:20).

В воскресенье завершились еще три матча 1/8 финала: Германия - Словения - 3:0 в Лодзи, Сербия - Румыния - 3:0 в Анкаре, Голландия - Греция - 3:0 в Будапеште. Игры четвертьфинала пройдут 4 сентября. Россия и Италия сразятся в Лодзи.