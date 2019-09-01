Новости

Новичок "Спартака" Крал прокомментировал поражение от "Зенита" 01.09.2019
Президент "Зенита" предложил сделать гол Жиркова видеопособием 01.09.2019
Оценки по физкультуре, музыке и ИЗО предложили заменить зачетами 01.09.2019
Минобороны РФ прокомментировало удар США по Идлибу. 01.09.2019
Белорусские эксперты призвали соблюдать информационный нейтралитет 01.09.2019
В аварии с грузовиком под Воронежем погибли четыре человека 01.09.2019
В Петербурге поставили мировой рекорд, исполнив гимн России на стадионе 01.09.2019
В Осетии наградили участников освобождения школы в Беслане 01.09.2019
В Петербурге эвакуировали посетителей торгового центра 01.09.2019
Баскетболист Антонов: сборная России серьезно относится к команде Кореи 01.09.2019
Сборная США по баскетболу победила команду Чехии на старте ЧМ-2019 01.09.2019
Названы стартовые составы "Спартака" и "Зенита" на матч РПЛ 01.09.2019
От "Матиза" до "Смарта": выбираем лучший ситикар от 200 000 рублей 01.09.2019
Башкирский "Янган-Тау" первым в стране вошел в сеть геопарков ЮНЕСКО 01.09.2019
Лучший друг Шварценеггера, актер-культурист Коломбо утонул в море 01.09.2019
Фото: Рената Литвинова попозировала в купальнике на яхте в Канне 01.09.2019
Сергей Светлаков вернется в "Уральские пельмени" 01.09.2019
В Ростове торговый центр эвакуировали из-за чемодана 01.09.2019
"Дориан" разбушевался: юг США готовится к мощному урагану 01.09.2019
Швеция хочет ввести новый налог на борьбу с Россией 01.09.2019
Ураган "Дориан" достиг высшей категории 01.09.2019
США завершили переговоры с талибами 01.09.2019
Папа римский застрял в лифте и опоздал к началу проповеди 01.09.2019
"Джокеру" аплодировали в Венеции восемь минут 01.09.2019
В Петербурге запустили два новых маршрута трамвая "Чижик" 01.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
Как День знаний будут отмечать в разных регионах
Как День знаний будут отмечать в разных регионах
01.09.2019 22:59
Рубрика: Спорт

Бельгию домой отправили

Наши девушки вышли в четвертьфинал первенства континента
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 194(7952)
Наша женская сборная успешно миновала барьер первого раунда плей-офф чемпионата Европы, который проходит в четырех странах. Отыграв групповой раунд в столице Словакии Братиславе, подопечные Вадима Панкова здесь же и провели матч 1/8 финала. Прибывшая из польской Лодзи команда Бельгии повержена со счетом 3:1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:22).

Начало первой партии получилось для россиянок проблемным - 6:12. При таком раскладе неудивительно, что Панков заменил номинально основную связующую Евгению Старцеву на менее опытную Татьяну Романову. Вот она-то и сыграла надежно, полезно. Во-первых, завершение подавляющего большинства атак доверяла Наталии Гончаровой, которая была задействована по полной программе, а во-вторых, сложной подачей неоднократно ставила соперниц в тупик, заработав четыре полноценных эйса.

Семь сборных по волейболу пробились на ОИ-2020

Наши девушки дали слабину только в третьем сете, зато в четвертой партии, оказавшейся заключительной, лидировали с первого до последнего розыгрыша. В итоге Гончарова стала лучшим бомбардиром матча, открывшего программу воскресного дня на Евро-2019 - ровно 30 очков. Следующий соперник России определился через несколько часов на этой же площадке. В присутствии 6500 зрителей Италия ожидаемо победила Словакию на ее арене - 3:0 (25:20, 25:23, 25:20).

В воскресенье завершились еще три матча 1/8 финала: Германия - Словения - 3:0 в Лодзи, Сербия - Румыния - 3:0 в Анкаре, Голландия - Греция - 3:0 в Будапеште. Игры четвертьфинала пройдут 4 сентября. Россия и Италия сразятся в Лодзи.

Спорт Волейбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова отреагировала на отказ Польши пригласить РФ на годовщину войны
"Дориан" разбушевался: юг США готовится к мощному урагану
"Роскосмос" начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
Председательство в Совете безопасности ООН перешло к России
Количество массовых расстрелов в США превысило уровень прежних лет