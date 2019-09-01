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01.09.2019 21:19
Рубрика: Спорт

Дон разбушевался

"Ростов" сенсационно обыграл в гостях "Локомотив"
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(7952)
Команду Валерия Карпина "Ростов" смело можно назвать одним из открытий старта сезона. В матче восьмого тура чемпионата России дончане неожиданно обыграли на выезде "Локомотив" (2:1) и как минимум на сутки возглавили турнирную таблицу.
Проиграв "Ростову", "Локомотив" упустил шанс как минимум на сутки стать лидером Премьер-лиги. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Ростовчане и в прошлом сезоне резво стартовали, но во второй половине сдали позиции. В результате "желто-синие" остались без еврокубков, хотя могли туда пробиться как через чемпионат, так и Кубок. К слову, из Кубка команду Карпина выбил как раз "Локомотив", затем завоевавший трофей.

Летом "железнодорожники" едва не увели у "Ростова" их лидера - Романа Еременко. Как знать, смогли бы дончане сейчас находиться в группе лидеров, если бы москвичам удалось провести этот трансфер. Но Еременко остался. И именно он сейчас по праву считается многими экспертами одним из самых ярких футболистов Премьер-лиги.

Есть кому блистать и у "Локомотива". В первую очередь - братьям Миранчукам. Травма Алексея в середине первого тайма здорово ударила по игре "красно-зеленых". А "Ростов", стартовый отрезок матча уделивший больше внимания обороне, к концу тайма стал все чаще атаковать. И в итоге добился своего.

К началу второй половины гости вели 2:0. "Локомотив" хватило лишь на один гол: его с передачи новичка столичного клуба Жоау Мариу провел Антон Миранчук. При этом уже на последних минутах хозяева обязаны были сравнять счет, но защитник "Ростова" Евгений Чернов каким-то чудом дважды вынес мяч из пустых ворот.

Несмотря на победу над вице-чемпионом страны на его же поле, Карпин остался недоволен игрой своей команды.

- Это был матч неиспользованных моментов с обеих сторон, - считает Карпин. - Видел ли спасение подобно Чернову? Точно и не вспомню. Если говорить в целом о встрече, то мы можем играть лучше. Это был не лучший футбол в нашем исполнении. Прежде всего я недоволен реализацией.

"Ростов" нанес "Локомотиву" первое домашнее поражение с ноября 2018 года

В свою очередь наставник "Локомотива" Юрий Семин отметил, что "Ростов" победил заслуженно.

- Мы допустили много нелепых ошибок. Соперник нас за это наказал. Все закономерно, - отметил Семин. - Можно сказать, что нам немного не повезло. Травма Миранчука, замены, перестановки. Но опять же: нельзя так ошибаться. Винить мы можем только себя.

Добавим, что программа восьмого тура завершилась 1 сентября двумя матчами: "Арсенал" - ЦСКА и "Спартак" - "Зенит".

"Зенит" победил "Спартак" благодаря голу Жиркова
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