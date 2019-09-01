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01.09.2019 18:42
Рубрика: Спорт

Сборная США по баскетболу победила команду Чехии на старте ЧМ-2019

Текст: Илья Соболев (Ухань )

Во второй игровой день чемпионата мира по баскетболу, который стартовал в Китае, состоялись очередные восемь матчей.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2019

Особое внимание было приковано к группе E: в ней выступает сборная США, которую эксперты считают главным фаворитом турнира, несмотря на то, что американцы привезли не самую выдающуюся по именам команду. Но для того, чтобы уверенно обыгрывать соперников уровня сборной Чехии, класса у "звездно-полосатых" достаточно. Что они и показали, победив чехов со счетом 88:67. Более или менее равная борьба тут была только в первой четверти, а затем сборная США расставила все по местам. Самым результативным у победителей оказался Донован Митчелл, набравший 16 очков. Кстати, чехи выступали в одной отборочной группе с россиянами и квалифицировались на ЧМ-2019 раньше, чем команда Сергея Базаревича.

Еще в одной встрече квартета E сборная Турции нанесла поражение команде Японии - 86:67.

В группе F бразильские баскетболисты перебросали новозеландцев - 102:94. В еще одном матче из этой группы все было куда однозначней. Сборная Греции с суперзвездой НБА Яннисом Адетокумбо расправилась с командой Черногории - 85:60. Но Адетокумбо в этом матче был немного в тени, а зажигал Гиоргиос Папаяннис, у которого в активе 16 очков.

В квартете G сборная Доминиканской Республики оказалась сильнее команды Иордании - 80:76. Фавориты этой группы играли в другом матче: звездная сборная Франция не без труда победила команду Германии - 78:74. Причем у победителей больше половины очков набрали Эван Фурнье и Амат М"Байе - 47 на двоих. А вот экс-армеец Нандо Де Коло провалился - всего три балла.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Сборная Австралии, от которой в недавнем товарищеском матче американцы потерпели свое первое поражение за 13 лет, стартовала на мировом первенстве с победы. От рук австралийцев, выступающих в группе H, пострадала еще одна североамериканская сборная, Канада, - 108:92. Этот матч пока самый результативный на турнире. Лучшим снайпером у победителей стал разыгрывающий Мэтью Деллаведова - 25 очков.

В другом матче этой группы также обошлось без сюрпризов: сборная Литвы набрала в два раза больше очков, чем соперник, команда Сенегала, - 101:47. У прибалтов по 13 очков заработали сразу три игрока, в том числе Йонас Валанчюнас, добавивший к этому 11 подборов.

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