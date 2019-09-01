Семак: Чтобы такого графика не было, не надо играть в квалификации ЛЕ

Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак после победы своей команды над московским "Спартаком" (1:0) ответил на вопросы журналистов.

Сергей Семак: Тяжелая, нервная игра. Может быть не такая зрелищная, как хотелось бы болельщикам. Мы постарались сыграть как можно строже в обороне. Потому что на данный момент одно из главных оружий "Спартака" - это быстрые атаки. Постарались сыграть надежно в обороне, что, в принципе, удалось. За исключением штрафных из опасных позиций, которых мы допустили достаточно много. Во втором тайме играли ниже, и, к сожалению, те моменты, которые у нас были в атаке, не смогли использовать - было бы легче в концовке. Поздравляю ребят и болельщиков с победой. Будем готовиться к следующим матчам.

С чем связано такое количество штрафных? Провалы в опорной зоне?

Сергей Семак: Да. В опорной зоне была определенная проблема. Нужно было не допускать те проникающие передачи, которые проходили. Запаздывали наши защитники и полузащитники, чтобы находиться за линией мяча, сыграть накоротке. Не всегда успевали сыграть в мяч, но сегодня был ВАР, и в этом отношении было гораздо спокойнее.

ВАР сегодня помог "Зениту" - судья отменил гол Бакаева. Согласны с тем, что без видеоповтора могли бы игру рукой и не заметить?

Сергей Семак: Игроки все сразу заметили, там была явная игра рукой. И сразу сигнализировали судье, который не заметил. Хорошо, что есть ВАР. Он ни за кого не играет, а помогает арбитрам разобраться в ситуации, когда они не могут увидеть. Будет больше матчей с ВАР, будет меньше конфликтных ситуаций, связанных с судейством.

Гол Жиркова как прокомментируете? Это экспромт или наигранное подключение?

Сергей Семак: Случайного ничего не бывает. Все команды готовятся друг к другу и пытаются использовать проблемные позиции. Иногда это получается, иногда нет. Его местонахождение там абсолютно неслучайно. А то, что удар получился шикарный - конечно из десяти десять он таких не забьет. Здесь улыбнулась удача, попал очень здорово. Как и во многих мячах, которые забиваются с таких расстояний, конечно, не без доли везения обошлось.

Как сказался тот факт, что у "Спартака" было два матча на отдых, а у вас больше?

Сергей Семак: Никак не сказалось. Мы в таком же режиме играли в прошлом году и подошли к паузе на первом месте. Есть проблемы, касающиеся подготовки, но есть и игроки, которые не играют, кто-то не заявлен - те же Ларссон и Тиль, которые были свежие. Наверное, тренеру виднее, кого ставить, кто свежее. Но видим и "Краснодар", который участвовал в квалификации, и "Спартак", который до этого тура делил первое место. Те команды, которые участвуют в квалификации Лиги Европы, играют по четвергам. Паузы сборных никуда не сдвинуть. Для того, чтобы такого графика не было, не надо играть в квалификации Лиги Европы. Ситуация для всех равна. Сегодня я не увидел, что "Спартак" выглядел хуже нас функционально. Как правило, футболистам даже легче играть в таком режиме, чем тренироваться. Особенно тем, кто привык играть в таком режиме.