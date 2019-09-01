Швеция хочет ввести новый налог на борьбу с Россией

Швеция с 2022 года может ввести дополнительный налог на банки, вырученные средства пойдут на оборону страны ввиду роста угрозы со стороны России. Об этом заявили министры обороны и финансов Швеции Петер Хультквист и Магдалена Андерссон. В результате шведские вооруженные силы, как ожидается, получат дополнительно порядка 20 миллиардов крон (1,84 миллиарда евро), из них 5 миллиардов крон (462 миллиона евро) могут поступить благодаря новому налогу уже в 2022 году.

Борьба с российской угрозой часто муссируется в Швеции и служит предлогом для модернизации вооруженных сил королевства. Так, в начале июня на острове Готланд в 330 километрах от Калининграда была размещена новая система ПВО, разработанная компанией Saab.

Идея, судя по заявлениям министров, возникла после того, как выяснилось, что четыре ведущих шведских банка по итогам 2018 года получили на три миллиарда крон больше, чем годом ранее. "Теперь у нас есть возможность сделать налоговую нагрузку на банки более существенной", отметила Андерссон. При этом она не разъяснила, как именно будет выглядеть механизм повышения налога на банковский сектор.