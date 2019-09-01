Всего в федеральном законе перечислено шесть оснований, по которым солдата срочной службы могут досрочно уволить.

Например, если у солдата возникла необходимость ухаживать за близким родственником: отцом, матерью, супругом, родными братом и сестрой. И больше содержать их некому.

Еще одна печальная ситуация: отец или брат молодого человека проходили службу по призыву или были призваны на сборы и погибли.

Если это случилось до того, как у юноши наступил призывной возраст, его вообще не возьмут на службу.

Если беда произошла, когда он уже стоял в строю, его досрочно уволят из армии. Хотя такого никому не пожелаешь, любой выберет дослужить, лишь бы твои родные люди были живы и здоровы.

Лучше возвращаться домой по хорошему поводу.

Многодетные отцы имеют отсрочку от армии. Но бывает так, что многодетным молодой человек становится во время службы.

По закону, если у парня уже есть ребенок, а жена носит второго и срок беременности не менее 26 недель, его не призовут. Если до рождения второго еще очень далеко, молодого отца все-таки отправят отдавать воинский долг. Но сразу после появления малыша на свет командирам придется распрощаться с новоиспеченным многодетным отцом.

Еще один счастливый вариант: детей не было, но молодой человек ушел в армию от беременной жены. В обычных обстоятельствах ей придется ждать год. Но если родится двойня, муж придет раньше.

При этом нововведения не ограничиваются правилами досрочного увольнения. Есть и прямо противоположная норма: призывники, имеющие отсрочку по каким-нибудь причинам, получили право отказаться от нее.

Предложение отказаться от отсрочки и добровольно встать в строй может показаться интересным тем призывникам, кто думает о будущем и мечтает о хорошей карьере.

Да: если человек не попал в армию на вполне законных основаниях, ему никто не скажет плохого слова. Но в некоторых структурах служба в Вооруженных силах зачастую обязательное условие приема на работу, так что граждан, не прошедших военную службу, вообще не берут в штат. И не важно, что человек не уклонист. Поэтому многие становятся своего рода уклонистами наоборот: уклоняются от отсрочек.

Теперь граждане, имеющие право на отсрочку или даже полное освобождение от службы, вправе подать в призывные комиссии официальные заявления с просьбой забрать их в армию.

Армия открывает и интересные возможности: можно попасть в научные роты, можно потом поступить в военные вузы или получить льготы при поступлении в гражданские вузы, и т.п.