"Спартак" объявил о переходе полузащитника Крала из пражской "Славии"

"Славия" объявила, что заработала на продаже Крала 12 миллионов евро. Это рекордный трансфер в истории пражского клуба.

"Алекс удивил нас своим характером и боевитостью. То, как он проявлял себя в еврокубковых матчах, это было что-то невероятное. Когда к нам поступило предложение отпустить его за такую астрономическую сумму, как 12 миллионов евро, мы оставили решение за игроком. Продажа Крала стала для нас рекордной. Хотел бы поблагодарить Алекса, а также "Спартак", который был очень заинтересован в нем", - приводит слова президента "Славии" Ярослава Тврдика официальный сайт пражан.

Крал начал профессиональную карьеру в чешском клубе "Теплице" в 2017 году. В январе этого года он перешел в "Славию". В составе пражан Крал провел 29 игр и забил один мяч, в прошлом сезоне став вместе с командой чемпионом Чехии и обладателем Кубка страны. В активе 21-летнего полузащитника три матча за сборную Чехии, в которой он дебютировал в марте этого года, выйдя на замену во втором тайме товарищеской встречи с командой Бразилии.

Крал стал шестым новичком "Спартака" в это трансферное окно вслед за Гусом Тилем, Резиуаном Мирзовым, Андре Шюррле, Эсекелем Понсе и Джорданом Ларссоном.