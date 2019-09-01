США завершили переговоры с талибами

Спецпредставитель Госдепа США по Афганистану Залмай Халилзад завершил в Дохе девятый раунд переговоров с талибами и направился в Кабул на два-три дня для консультаций с правительством Афганистана, об этом Халилзад написал 1 сентября в своем Twitter.

По словам спецпредставителя, США и движение "Талибан" (запрещено в РФ) находятся "на пороге" подписания соглашения, которое должно уменьшить уровень насилия в стране и предоставить возможность враждующим сторонам внутриафганского конфликта сесть за стол переговоров.

Подписание соглашения с талибами ожидается по возвращении Халилзада из Кабула в Доху. Ожидается, что это событие пройдет в присутствии представителей ключевых игроков в регионе - соседних с Афганистаном государств, а также ЕС, России и Китая.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов уже заявил, что российская сторона, в том числе и он сам, примет участие в церемонии подписания исторического соглашения.

Как отметила на прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва готова выступить в качестве гаранта мирного соглашения между США и талибами.

При этом посол РФ в Афганистане Александр Мантыцкий оценивает перспективы договора с осторожностью, напоминая, что сам "Талибан" отнюдь не однороден, и между входящими в него группировками существуют значительные разногласия, из-за чего многие командиры могут не принять документа, который планируется подписать в Дохе. Кроме того, на территории Афганистана действует, по словам посла, более 20 различных террористических группировок, не подчиняющихся "Талибану". В том числе, например, там присутствует ИГИЛ (группировка запрещена в РФ).

Вашингтон сейчас давит на партнеров по переговорам и на Кабул, стараясь подписать соглашение как можно скорее. Это связано с тем, что президенту США Дональду Трампу перед кампанией 2020 года нужны положительные результаты работы во внешней политике. Таким результатом может стать вывод американского контингента из Афганистана и официальное окончание этой долгой, опасной и дорогостоящей кампании. Однако такая спешка может навредить качеству мирного процесса, особенно учитывая сильные позиции талибов в стране (по некоторым оценкам, они контролируют до 60 процентов территории Афганистана). Есть вероятность, что талибы получат в результате возможность требовать от Кабула уступок, от которых тому будет сложно отказаться. Например, перенести президентские выборы, пока что намеченные на 28 сентября, на неопределенный срок, в обмен на прекращение огня со стороны "Талибана". Такое предложение, как ожидается, может последовать уже на межафганских переговорах в Осло, которые могут состояться в ближайшем будущем, после того как Норвегия выразила желание оказать содействие межафганскому урегулированию.